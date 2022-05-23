Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben Düşeceksin sanırım kirpiklerimden Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. *** Git, mutlu olacaksan beni düşünme Sen iyi bak kendine, beni dert etme Önce beni bir dinle, bir bak hâlime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. *** Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Git, yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. *** Git, mutlu olacaksan beni düşünme Sen iyi bak kendine, beni dert etme Önce beni bir dinle, bir bak hâlime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Beni böyle bırak git, git gidebilirsen