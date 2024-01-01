-
Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman?
Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman?
Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan
Bu nasıl dünya, nasıl devran?
Çok güzeldi, şahaneydi
Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi
Başımıza gelen en güzel hadiseydi
Anlayamadık hafız
Tek derdimiz sadece fedakarlık
Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık?
Koca koca sevip, susa susa ufaldık
Söyleyemedik hafız
Çok güzeldi, şahaneydi
Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi
Başımıza gelen en güzel hadiseydi
Anlayamadık hafız
Halbuki hayat kısa uzun cümleler için
Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için
Hep bi' karşılık bekledik, çok hazırdık hiç sevmedik
Yorulmadık vazgeçmekten
Çok güzeldi, şahaneydi
Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi
Başımıza gelen en güzel hadiseydi
Anlayamadık hafız
Tek derdimiz sadece fedakarlık
Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık?
Koca koca sevip, susa susa ufaldık
Söyleyemedik hafız
Çok güzeldi, şahaneydi
Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi
Başımıza gelen en güzel hadiseydi
Anlayamadık hafız
Tek derdimiz sadece fedakarlık
Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık?
Koca koca sevip, susa susa ufaldık
Söyleyemedik hafız
(Kurtar bizi)
Söyleyemedik hafız
-
O kadar güzel güzel gittin uzağa benden
Ben hala aynı ben değilim
Anladım ki bitecek, sonu gördüm önceden
Zaten ben de pek emin değildim
***
Aramızdaki onca güzel şey
Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz
Gerçek bir parça mutluluk için kaçmaz mı
İnsan kendi olmaz mı
***
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bir yol seç, kaybolmuşsun
***
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bir yol seç, kaybolmuşsun
-
Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu
Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu
***
Sence ilk adımı hangimiz attı
Her yer toz dumandı, zaman göz ardı
Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı
Belki bir oyundu ama canımız yandı
***
Bir an dayanamam
Bu dünyaya yaranamam
Gitme sonum olur diyen dilin
Kalbin yalan, vedan yalan, yalan
Bana aşktan söz etme n'olur
Senin sevdan, dünyan yalan
-
O kadar güzel güzel gittin uzağa benden
Ben hala aynı ben değilim
Anladım ki bitecek, sonu gördüm önceden
Zaten ben de pek emin değildim
Aramızdaki onca güzel şey
Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz
Gerçek bi’ parça mutluluk için kaçmaz mı
İnsan kendi olmaz mı
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bi’ yol seç, kaybolmuşsun
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bi’ yol seç, kaybolmuşsun
Aramızdaki onca güzel şey
Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz
Gerçek bi’ parça mutluluk için kaçmaz mı
İnsan kendi olmaz mı
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bi’ yol seç, kaybolmuşsun
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bi’ yol seç, kaybolmuşsun
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bi’ yol seç, kaybolmuşsun
-
Sanki bu dünyaya şu an senin yanında
Hayatında olmak için doğmuşum
Kendime halim yok nasıl yorulmuşum
Meğer hiç yaşanmamış, yanılmışım
Gel anılarımız olsun
Yarınlarımız senle
Milâdım olsun
Unutursam söyle
Gel, ne olursan ol gel
Tut ellerimi söz ver
Attığımız her adım
Bizim aşk hikayemiz
Son nefesini bana ver
-
El ele hayaller kurduk, yürüdük yanlışlara
Ne zaman alıştık söyle ahlara eyvahlara
Ezilmezdim bu kadar, yürümezdim o yolları
Özendiğim tüm aşkları
Ne gelir elinden bilmem tükettik vedaları
Nasıl atlatırım bilmem bunca aydığım yalanları
Bile bile yaşar insan seçemez hayatını
Aşka böler zamanını
Bilsen nasıl zor yaşamak, sensiz olduğumu bilmek
Her şeyi adarken böyle bir yalanı sevmek
Ansınız uyanıp da yokluğunu görmek
Bu benimki yâr elinden öldürülmek
-
Bu son zamanlar, sürekli yalanlar
Sevgiler, döngüler
Her köşe başında geriye bakmalar
Kaygılar, korkular
Kimse kimse için zorla değişemez
Budur anlamadığın
Sana defalarca söyledim, paylaştım
Bana çok şey kattın
Bu defa tüm özgür kararları aldım gidiyorum (gidiyorum, gidiyorum)
Ne seni ardımda bıraktım, ne de ben bitiyorum (bitiyorum, bitiyorum)
Bilmez oldum, bu kalbi kime emanet ediyorum
Anla ki yanıldık, biliyorum en zora sarıldık
Bu son zamanlar, sürekli yalanlar
Sevgiler, döngüler
Her köşe başında geriye bakmalar
Kaygılar, korkular
Kimse kimse için zorla değişemez
Budur anlamadığın
Sana defalarca söyledim, paylaştım
Bana çok şey kattın
Bu defa tüm özgür kararları aldım gidiyorum (gidiyorum, gidiyorum)
Ne seni ardımda bıraktım, ne de ben bitiyorum (bitiyorum, bitiyorum)
Bilmez oldum, bu kalbi kime emanet ediyorum
Anla ki yanıldık, biliyorum en zora sarıldık
Bu defa tüm özgür kararları aldım gidiyorum (gidiyorum, gidiyorum)
Ne seni ardımda bıraktım, ne de ben bitiyorum (bitiyorum, bitiyorum)
Bilmez oldum, bu kalbi kime emanet ediyorum
Anla ki yanıldık, biliyorum en zora sarıldık