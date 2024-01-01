Herhalde Şarkı Sözleri
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Bi' hayale kapılmışım
Kaybolmuşum, kalmışım sende
Kime gitsem, ne söylesem bilmem bu hâlde?
Hiç kendimle yormam öyle
Zorluk olmam el âleme
Umarım nazım geçer senin hanene
Böyle isyan etmem ben genelde
Koştum, çok yoruldum tabii ben de
Aynı bakmamışsın benle bi' yerde
Zaten sevmemişsin herhâlde
Şimdi yerini kim dolduracak?
Kim katlanır yapacak tüm olmazlarımı?
Gittiğin yeri kim bekleyecek?
Kim derdine ekleyecek yaptıklarını?
Böyle isyan etmem ben genelde
Koştum, çok yoruldum tabii ben de
Aynı bakmamışsın benle bi' yerde
Zaten sevmemişsin herhâlde
Böyle isyan etmem ben genelde
Koştum, çok yoruldum tabii ben de (tabii ben de)
Aynı bakmamışsın benle bi' yerde
Zaten sevmemişsin herhâlde