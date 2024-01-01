Bi' hayale kapılmışım Kaybolmuşum, kalmışım sende Kime gitsem, ne söylesem bilmem bu hâlde? Hiç kendimle yormam öyle Zorluk olmam el âleme Umarım nazım geçer senin hanene Böyle isyan etmem ben genelde Koştum, çok yoruldum tabii ben de Aynı bakmamışsın benle bi' yerde Zaten sevmemişsin herhâlde Şimdi yerini kim dolduracak? Kim katlanır yapacak tüm olmazlarımı? Gittiğin yeri kim bekleyecek? Kim derdine ekleyecek yaptıklarını? Böyle isyan etmem ben genelde Koştum, çok yoruldum tabii ben de Aynı bakmamışsın benle bi' yerde Zaten sevmemişsin herhâlde Böyle isyan etmem ben genelde Koştum, çok yoruldum tabii ben de (tabii ben de) Aynı bakmamışsın benle bi' yerde Zaten sevmemişsin herhâlde