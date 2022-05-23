-
Hissiz oldum korktum kendinden
Sessiz oldum kaçtım sesinden
Sensiz oldum bıktım kendimden
Ağlamaklı yüreğim ne gelir elden
***
Herkes hariç kimseye kırgın değilim
Ağladığım gecelerde yorgun değilim
Kimseye söylemedim sensiz değilim
Safmış desen de, korkmuş desen de
Ağlıyorsun işte ben neyleyim
***
Aşksız oldum çıktım kalbinden
Gözyaşım oldun düştün gözümden
Sensiz oldum bıktım kendimden
Ağlamaklı yüreğim ne gelir elden
***
Herkes hariç kimseye kırgın değilim
Ağladığım gecelerde yorgun değilim
Kimseye söylemedim sensiz değilim
Safmış desen de, korkmuş desen de
Ağlıyorsun işte ben neyleyim
-
Sen yoksun uzun zaman oldu alışamadım,
Alışmak sevmekten beter unutamadım,
Sevdanı bir mühür gibi dilime doladım,
Sen yokken ben herkese aşkım diyorum,
***
Sen yoksun uzun zaman oldu alışamadım,
Alışmak sevmekten beter unutamadım,
Sevdanı bir mühür gibi dilime doladım,
Sen yokken ben herkese aşkım diyorum,
***
Farkedip bilip affedene kadar,
Sıradışı güneş doğana kadar,
Seninle çoğalan hücrelerim,
İhanet edip unutana kadar,
Elimle çizdim kara bi resim,
Sence tutarsız zor bi seçim,
İçimde duran nefes alan için silemiyorum,
Aşkım diyorum..
***
Fark edip bilip affedene kadar,
Sıra dışı güneş doğana kadar,
Seninle çoğalan hücrelerim,
İhanet edip unutana kadar,
Elimle çizdim kara bi resim,
Sence tutarsız zor bi seçim,
İçimde duran nefes alan için silemiyorum.
***
Mevsimler geçer üstünden,
Ben seni unutmam,
Unutma her gönül ancak tek bahar yaşar,
Gerisi güz olur sarı sonbahar kadere karışmam,
Ben yalnız tek bahar tek çiçeğe aşkım diyorum,
***
Fark edip bilip affedene kadar,
Sıra dışı güneş doğana kadar,
Seninle çoğalan hücrelerim,
İhanet edip unutana kadar,
Elimle çizdim kara bir resim,
Sence tutarsız zor bir seçim,
İçimde duran nefes alan için silemiyorum,
Aşkım diyorum..
***
Fark edip bilip affedene kadar,
Sıra dışı güneş doğana kadar,
Seninle çoğalan hücrelerim,
İhanet edip unutana kadar,
Elimle çizdim kara bir resim,
Sence tutarsız zor bir seçim,
İçimde duran nefes alan için silemiyorum,
Aşkım diyorum..
-
Gurur mu yaptın gitme bir hikayem var
kendime göre haklı sebeplerim var
***
Biliyor musun kötü karakterler var?
Biliyor musun seni benden çalarlar?
Biliyor musun herkes ben gibi sevmez?
Biliyor musun her masal mutlu bitmez?
***
Baktığın her yerde beni göreceksin
İçin hep acıyacak çok üzüleceksin
Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda
Başka kollarda öğreneceksin
***
Eski zamanda iki aşık varmış
Çok severlermiş kavga ederlermiş
Herkesin gözü onların üstündeymiş
Yağmurlu bir günde ayrılık gelmiş
***
Biliyor musun kötü karakterler var?
Biliyor musun seni benden çalarlar?
Biliyor musun herkes ben gibi sevmez?
Biliyor musun her masal mutlu bitmez?
***
Baktığın her yerde beni göreceksin
İçin hep acıyacak çok üzüleceksin
Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda
Başka kollarda öğreneceksin
-
Ben bu sevdanın içinde savrulup duruyorum,
Rüzgarların üzerinde bulut bulut,
Söylemek zormuş sevgilim cümleler var dilimde,
Bu imkansız düzenimle beni unut,
***
Söylemek zormuş sevgilim cümleler var dilimde,
Bu imkansız düzenimle beni unut,
***
Yalnızlığa ümit verme,
Sus da sabrımız ödüllensin,
Kavuşuruz belki bir yerde bilemiyorum,
***
Karanlığın içinde bir umut var benim gönlümde,
Unutma bir ışık şansım var ama göremiyorum,
***
Elbet ömür geçip gidiyor su bile yalnız yolunu buluyor,
Ben sensiz zaten su, toprak, taştan ibaretim,
Unutma hayat herkese ikinci bir şans vermiyor,
Ben seninle yeniden doğdum sensin hayatım...
***
Elbet ömür geçip gidiyor su bile yalnız yolunu buluyor,
Ben sensiz zaten su, toprak, taştan ibaretim,
Unutma hayat herkese ikinci bir şans vermiyor,
Ben seninle yeniden doğdum sensin hayatım...
-
Özler dururum hep yalnızlık
Dört duvar vururum kendimi,
Geceye sorarım hep yüzünü
Karanlık aman vermez göremem,
***
Tek çıkar yolsun bezgin yaşantıma
Kokunu unutmasam sarsam canıma,
Günaydın desem artık sabah olsa seninle
Doğsam her yeni başlangıca,
***
Göremem göremem imkansız sevdamsın
Benden uzaksın suç muyum bana yasaksın,
Elimde kesmez kör bıçak kader beni
Bağlayacak korkarım unutacaksın,
***
Göremem göremem imkansız sevdamsın
Benden uzaksın suç muyum bana yasaksın,
Elimde kesmez kör bıçak kader beni
Bağlayacak korkarım unutacaksın,
-
Sen yoksun kendime koca bir hiçim,
Uzunca karanlık karmaşık bir biçim,
Dumansız yanıyor içim son deminde,
Oysa ki şifamdın değsen ellerinle,
***
Bırakmaz yakamı vefalı yalnızlık,
Kaç sene misafir evimde ıssızlık,
Bir gören olsa hemen seni sorar bana,
Ama utanma sıkılma sevdiysen git ona,
***
Kararlıyım ağlamak yok,
Unuttum bil meramın yok,
Sensiz dünüm yarınım yok,
Şimdi say desen ederin yok,
***
Yıllarca yandın içimde sarıldım sönmez ateşsin,
Elimle tutamam artık bıraktım onla sevişsin,
Uykusuz kaç gece zulüm ettim kendime,
Ağladım boş yere çünkü sen koca bir hiçsin,
-
Durma bir şey yap
Oyna hadi kıvır bana
Fark ettir gir kanıma
Herkes farkında kirpiğini süz bana
Hayranınım tan karşında
***
Sabrım yok deliriyorum
Seni seçtim istiyorum
Suskun mamafi pusuda
Bir işaret bekliyorum
***
Mis çiçeği beyaz melek
Ben iki dirhem bir çekirdek
Masum bir günaha girmek için
Bir işaret bekliyorum
***
Durma bir şey yap
Oyna hadi kıvır bana
Fark ettir gir kanıma
Herkes farkında kirpiğini süz bana
Hayranınım tan karşında
***
Sabrım yok deliriyorum
Seni seçtim istiyorum
Suskun mamafi pusuda
Bir işaret bekliyorum
***
Mis çiçeği beyaz melek
Ben iki dirhem bir çekirdek
Masum bir günaha girmek için
Bir işaret bekliyorum
***
Yak ne varsa bende yak
Ateşin ilacı saçının rüzgarı hazırım bak
Bil ki sen de yanarsın
Kapılıp rüzgara dokun tenime anlayacaksın
-
Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez
***
Yok senden sonra sensiz hayatım
Yok senden önce yazılmış bir geçmiş
Sanki bu beden seninle dünyaya el ele gelmiş
Sanki her şeyim tamam da bir tek eksiğim senmiş
***
Ah her günüm aynı ah yok bir farkın
Aşk dediğin kara bir leke beni hep içine mi çekecek
***
Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez
Gözlerim de hep hüzün aklımdan silinmez
Anlaşılmaz biçimde bir sızı var içimde
Ne yapsam olmaz olmazsan olmaz
***
Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez
Gözlerim de hep hüzün aklımdan silinmez
Anlaşılmaz biçimde bir sızı var içimde
Ne yapsam olmaz olmazsan olmaz
-
İstemem güneş batsın,
İstemem karanlığı,
Böyle bir akşamüstü çıkardın dargınlığı,
Karanlık bahtım gibi,
Sardı tüm benliğimi,
Böyle bir akşam üstü bıraktın ellerimi,
***
Sanma ki yaşıyorum,
Sanma ki ben çok mutluyum,
Tek tesellim hayallerim,
Kendi kendimi arıyorum,
***
Sanma ki yaşıyorum,
Sanma ki ben çok mutluyum,
Tek tesellim hayallerim,
Kendi kendimi arıyorum,
***
Gururun mu bırakmaz,
Geri dönmeye seni,
Acılara bürüttün hem kendini hem beni,
Aşkta gurur olmazmış bunu sen söylemiştin,
Ellerin ellerimde ne yeminler etmiştin,
Gözlerin gözlerimde çok yeminler etmiştin..
***
Sanma ki yaşıyorum,
Sanma ki ben çok mutluyum,
Tek tesellim hayallerim,
Kendi kendimi arıyorum..
***
Sanma ki yaşıyorum,
Sanma ki ben çok mutluyum,
Tek tesellim hayallerim,
Kendi kendimi arıyorum..
-
Aklım karışık sanki ikimizde sarmaşık,
Sarılsak yapamayız sarılmasak yaşayamayız,
***
Şimdi sana ince bir sitem,
Suçlu benim bu sonuca iten,
Beni senden sildiler ama,
Unuttular yaşıyorum,
***
Emin misin iyi mi düşündün,
Tanrıya kim hesap verecek,
Zaten her beden sonunda yalnızlığa dönecek,
Ömrümüzü ne hale getirdin,
***
Yaşayamayız sevgilim bitince mutluluk
Zehirli sarmaşık dokunma bence,
Bir yangın bu sende bende içinde
Sararma gülüm suyum ben peşinde