Herkes Hariç Hissiz oldum korktum kendinden Sessiz oldum kaçtım sesinden Sensiz oldum bıktım kendimden Ağlamaklı yüreğim ne gelir elden *** Herkes hariç kimseye kırgın değilim Ağladığım gecelerde yorgun değilim Kimseye söylemedim sensiz değilim Safmış desen de, korkmuş desen de Ağlıyorsun işte ben neyleyim *** Aşksız oldum çıktım kalbinden Gözyaşım oldun düştün gözümden Sensiz oldum bıktım kendimden Ağlamaklı yüreğim ne gelir elden *** Herkes hariç kimseye kırgın değilim Ağladığım gecelerde yorgun değilim Kimseye söylemedim sensiz değilim Safmış desen de, korkmuş desen de Ağlıyorsun işte ben neyleyim

Aşkım Diyorum Sen yoksun uzun zaman oldu alışamadım, Alışmak sevmekten beter unutamadım, Sevdanı bir mühür gibi dilime doladım, Sen yokken ben herkese aşkım diyorum, *** Sen yoksun uzun zaman oldu alışamadım, Alışmak sevmekten beter unutamadım, Sevdanı bir mühür gibi dilime doladım, Sen yokken ben herkese aşkım diyorum, *** Farkedip bilip affedene kadar, Sıradışı güneş doğana kadar, Seninle çoğalan hücrelerim, İhanet edip unutana kadar, Elimle çizdim kara bi resim, Sence tutarsız zor bi seçim, İçimde duran nefes alan için silemiyorum, Aşkım diyorum.. *** Fark edip bilip affedene kadar, Sıra dışı güneş doğana kadar, Seninle çoğalan hücrelerim, İhanet edip unutana kadar, Elimle çizdim kara bi resim, Sence tutarsız zor bi seçim, İçimde duran nefes alan için silemiyorum. *** Mevsimler geçer üstünden, Ben seni unutmam, Unutma her gönül ancak tek bahar yaşar, Gerisi güz olur sarı sonbahar kadere karışmam, Ben yalnız tek bahar tek çiçeğe aşkım diyorum, *** Fark edip bilip affedene kadar, Sıra dışı güneş doğana kadar, Seninle çoğalan hücrelerim, İhanet edip unutana kadar, Elimle çizdim kara bir resim, Sence tutarsız zor bir seçim, İçimde duran nefes alan için silemiyorum, Aşkım diyorum.. *** Fark edip bilip affedene kadar, Sıra dışı güneş doğana kadar, Seninle çoğalan hücrelerim, İhanet edip unutana kadar, Elimle çizdim kara bir resim, Sence tutarsız zor bir seçim, İçimde duran nefes alan için silemiyorum, Aşkım diyorum..

Biliyor musun? Gurur mu yaptın gitme bir hikayem var kendime göre haklı sebeplerim var *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin *** Eski zamanda iki aşık varmış Çok severlermiş kavga ederlermiş Herkesin gözü onların üstündeymiş Yağmurlu bir günde ayrılık gelmiş *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin

Elbet Ben bu sevdanın içinde savrulup duruyorum, Rüzgarların üzerinde bulut bulut, Söylemek zormuş sevgilim cümleler var dilimde, Bu imkansız düzenimle beni unut, *** Söylemek zormuş sevgilim cümleler var dilimde, Bu imkansız düzenimle beni unut, *** Yalnızlığa ümit verme, Sus da sabrımız ödüllensin, Kavuşuruz belki bir yerde bilemiyorum, *** Karanlığın içinde bir umut var benim gönlümde, Unutma bir ışık şansım var ama göremiyorum, *** Elbet ömür geçip gidiyor su bile yalnız yolunu buluyor, Ben sensiz zaten su, toprak, taştan ibaretim, Unutma hayat herkese ikinci bir şans vermiyor, Ben seninle yeniden doğdum sensin hayatım... *** Elbet ömür geçip gidiyor su bile yalnız yolunu buluyor, Ben sensiz zaten su, toprak, taştan ibaretim, Unutma hayat herkese ikinci bir şans vermiyor, Ben seninle yeniden doğdum sensin hayatım...

Göremem Özler dururum hep yalnızlık Dört duvar vururum kendimi, Geceye sorarım hep yüzünü Karanlık aman vermez göremem, *** Tek çıkar yolsun bezgin yaşantıma Kokunu unutmasam sarsam canıma, Günaydın desem artık sabah olsa seninle Doğsam her yeni başlangıca, *** Göremem göremem imkansız sevdamsın Benden uzaksın suç muyum bana yasaksın, Elimde kesmez kör bıçak kader beni Bağlayacak korkarım unutacaksın, *** Göremem göremem imkansız sevdamsın Benden uzaksın suç muyum bana yasaksın, Elimde kesmez kör bıçak kader beni Bağlayacak korkarım unutacaksın,

Hiç Sen yoksun kendime koca bir hiçim, Uzunca karanlık karmaşık bir biçim, Dumansız yanıyor içim son deminde, Oysa ki şifamdın değsen ellerinle, *** Bırakmaz yakamı vefalı yalnızlık, Kaç sene misafir evimde ıssızlık, Bir gören olsa hemen seni sorar bana, Ama utanma sıkılma sevdiysen git ona, *** Kararlıyım ağlamak yok, Unuttum bil meramın yok, Sensiz dünüm yarınım yok, Şimdi say desen ederin yok, *** Yıllarca yandın içimde sarıldım sönmez ateşsin, Elimle tutamam artık bıraktım onla sevişsin, Uykusuz kaç gece zulüm ettim kendime, Ağladım boş yere çünkü sen koca bir hiçsin,

İşaret Durma bir şey yap Oyna hadi kıvır bana Fark ettir gir kanıma Herkes farkında kirpiğini süz bana Hayranınım tan karşında *** Sabrım yok deliriyorum Seni seçtim istiyorum Suskun mamafi pusuda Bir işaret bekliyorum *** Mis çiçeği beyaz melek Ben iki dirhem bir çekirdek Masum bir günaha girmek için Bir işaret bekliyorum *** Durma bir şey yap Oyna hadi kıvır bana Fark ettir gir kanıma Herkes farkında kirpiğini süz bana Hayranınım tan karşında *** Sabrım yok deliriyorum Seni seçtim istiyorum Suskun mamafi pusuda Bir işaret bekliyorum *** Mis çiçeği beyaz melek Ben iki dirhem bir çekirdek Masum bir günaha girmek için Bir işaret bekliyorum *** Yak ne varsa bende yak Ateşin ilacı saçının rüzgarı hazırım bak Bil ki sen de yanarsın Kapılıp rüzgara dokun tenime anlayacaksın

Olmazsan Olmaz Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez *** Yok senden sonra sensiz hayatım Yok senden önce yazılmış bir geçmiş Sanki bu beden seninle dünyaya el ele gelmiş Sanki her şeyim tamam da bir tek eksiğim senmiş *** Ah her günüm aynı ah yok bir farkın Aşk dediğin kara bir leke beni hep içine mi çekecek *** Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez Gözlerim de hep hüzün aklımdan silinmez Anlaşılmaz biçimde bir sızı var içimde Ne yapsam olmaz olmazsan olmaz *** Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez Gözlerim de hep hüzün aklımdan silinmez Anlaşılmaz biçimde bir sızı var içimde Ne yapsam olmaz olmazsan olmaz

Sanma ki Yaşıyorum İstemem güneş batsın, İstemem karanlığı, Böyle bir akşamüstü çıkardın dargınlığı, Karanlık bahtım gibi, Sardı tüm benliğimi, Böyle bir akşam üstü bıraktın ellerimi, *** Sanma ki yaşıyorum, Sanma ki ben çok mutluyum, Tek tesellim hayallerim, Kendi kendimi arıyorum, *** Sanma ki yaşıyorum, Sanma ki ben çok mutluyum, Tek tesellim hayallerim, Kendi kendimi arıyorum, *** Gururun mu bırakmaz, Geri dönmeye seni, Acılara bürüttün hem kendini hem beni, Aşkta gurur olmazmış bunu sen söylemiştin, Ellerin ellerimde ne yeminler etmiştin, Gözlerin gözlerimde çok yeminler etmiştin.. *** Sanma ki yaşıyorum, Sanma ki ben çok mutluyum, Tek tesellim hayallerim, Kendi kendimi arıyorum.. *** Sanma ki yaşıyorum, Sanma ki ben çok mutluyum, Tek tesellim hayallerim, Kendi kendimi arıyorum..