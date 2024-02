İlk bilen sen ol biz ayrıldık Ne sevdik ne aşkla bağlıydık Sadece kandırdık birbirimizi Heyecanlı cahildik iki çocuk Oyun sandık oynadık sevgimizi Sorumsuzca harcadık vaktimizi Uyan renkli bir rüyadaydık Başka tenlerde uyandık hem de Bütün gece sarılmadan Git sarılmadan, git dokunmadan Dokunduğun her yer ağırıyor hâlâ hiç durmadan Soğuktur ayrılık soru sormadan git Git sarılmadan git dokunmadan Dokunduğun her yer ağrıyor hâlâ hiç durmadan Sen misafir ol ben darmaduman git Uyan renkli bir rüyadaydık Başka tenlerde uyandık hem de Bütün gece sarılmadan Git sarılmadan, git dokunmadan Dokunduğun her yer ağırıyor hâlâ hiç durmadan Soğuktur ayrılık soru sormadan git Git git git Git sarılmadan, git dokunmadan Dokunduğun her yer ağırıyor hâlâ hiç durmadan Sen misafir ol ben darmaduman git Lay lay lay lay lay lay Lay la la la la la la la la Soğuktur ayrılık soru sormadan git Lay lay lay lay lay lay Lay la la la la la la la la Sen misafir ol ben darmaduman git