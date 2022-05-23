İlk Bilen Sen Ol İlk bilen sen ol biz ayrıldık Ne sevdik ne aşkla bağlıydık Sadece kandırdık birbirimizi *** Heyecanlı cahildik iki çocuk Oyun sandık oynadık sevgimizi Sorumsuzca harcadık vaktimizi *** Uyan renkli bir rüyadaydık Başka tenlerde uyandık hem de Bütün gece sarılmadan *** Git sarılmadan, git dokunmadan Dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan Soğuktur ayrılık soru sormadan git *** Git sarılmadan git dokunmadan Dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan Sen misafir ol ben darmaduman git

Sevda Hep canımı yakar yüzüme bakar En çirkin haliyle önüme çıkar yalnızlık Bende kara bir talih bunca yıl geçti Gelmedin üstüme zalim mutluluk *** Sevda sevda bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi Sevda bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi *** Sevda sevda bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi Sevda bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi *** Biliyorum ki Tanrım seni çok uzak bir yerlerde yaratmış Seni yazmış alnıma hak etmem için yıllar yılı aratmış *** Sevda sevda bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi Sevda bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi

Yok Bu sıralar hiç halim yok gülmeye Güvenerek daha fazla vermeye Pişman oldum yüzüm yok geri dönmeye *** Sevindiğim o küçücük şeylerde, kabullendim Bu bambaşka yerlerde anladım ki Senin kokun ellerde yok *** Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda *** Gel inadıma gel Yok yok yok senin gibisi yok Ama aldandım herkes yalan dolan Zor gördüm senmiş güzel olan Nankörmüş, körmüş sana bakan Yok yok yok *** Sevindiğim o küçücük şeylerde kabullendim Bu bambaşka yerlerde anladım ki Senin kokun ellerde yok *** Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda *** Gel inadıma gel Yok yok yok senin gibisi yok Ama aldandım herkes yalan dolan Zor gördüm senmiş güzel olan Nankörmüş, körmüş sana bakan *** Yok yok yok senin gibisi yok Ama aldandım herkes yalan dolan Zor gördüm senmiş güzel olan Nankörmüş, körmüş sana bakan

Profesör Yıldızları saysam taklit olur sana Bendeki rakam profesör şaşırtır Elimde bir lamba karanlıktan korkma Bendeki enerji dünyanı ışıltır *** Yüküm ağır sanma sırtlarda taşınır Taşırım sırtımda sırtım mı aşınır Asıl sana bomba küçücük dünyamda Bir kenara koy benim gibi yakışır *** Yakışır yakışır Tak koluna benim gibi yakışır Bak sağına soluna *** Yakışır yakışır Tak koluna benim gibi yakışır Bak sağına soluna *** Büyüksün anladık saygımız var Bizimde bir bildiğimiz felsefemiz var Bir garip dünya yanmam ateşinde İçim dışım temiz benim ne yanlışımız var *** Tak koluna benim gibi yakışır Yakışır yakışır Tak koluna benim gibi yakışır Bir bak sağına soluna...

Çal Oyna Güzelsin edalısın arızan var yalancısın Benimle kuralcın ol adapte ol uyar mısın İnanmadım gerçeklere gerçekten yaralandım Bak herkes haklı çıktı umutlar yarım *** Boş ver her günün arkasında yepyeni bir umut var O halimi de zalimi de bilir yananı görür Unutma ki adaletinde bir tarzı var *** Çal oyna gelsin sazın sözün Yine gelecek gitsin görsün Bakalım kaç gün dayanacak *** İki gün ayrı kalanın hesabını Kaçırdım keçisini meçisini de bırak Hangi giden dönmemiş ki sen kaçamayacaksın Kaçamayacak...

Kasım Gel bahar olmadan gel beni döndür hayata Yine istersen git kasımda Sev diyemem sevdam başında Öldür beni veremem başka kollarda *** Her şeye rağmen göreyim dedim Sensizliği deneyeyim dedim Saymadım geçti mevsimler Her düşen yaprak eksildi *** Bir bütün oldum yarımdım Anlamlar buldum sarıldım Belki son yazım gel arındım gel *** Gel bahar olmadan gel beni döndür hayata Yine istersen git kasımda Sev diyemem sevdam başında Öldür beni veremem başka kollarda *** Gel bahar olmadan gel beni döndür hayata Yine istersen git kasımda Sev diyemem sevdam başında Öldür beni veremem başka kollarda

Çanta Gücüme gidiyor kurduğun cümleler Düştüğüm hallere inanamıyorum Üstümde kurduğun edepsiz baskıya Dayanamıyorum *** Bu sabah aynada kendime bir söz verdim Belki de bu aşka ve sana zarar verdim Yıllarca senin için özümden verdim Çok iyi anlıyorum *** En azından beraberken Ayrılalım yol yakınken Henüz saygı duyarken Ve severken *** Gidiyorum şimdi elimde çanta Tüm bağlantımı kestim şu anda Üzülüp de başına vurduğu anda Zor olacak ama gidiyorum *** Gidiyorum şimdi elimde bir yürek Bu sonuca nasıl geldik delice severek Güm güm atıyor çok üzülerek Ölüyorum ama gidiyorum