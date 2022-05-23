İmkansız Şarkı Sözleri
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Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun
Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa
Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun
Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa
***
Yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da
Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni vermem imkânsız rüyalarım olmasa
***
Seviyor özlüyorum seni can bahasına
Bir fırsat ver ne olursun beni bir daha sına
Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına
Seni sormam imkânsız rüyalarım olmasa
***
Yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da
Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni vermem imkânsız rüyalarım olmasa