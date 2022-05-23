Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa *** Yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni vermem imkânsız rüyalarım olmasa *** Seviyor özlüyorum seni can bahasına Bir fırsat ver ne olursun beni bir daha sına Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkânsız rüyalarım olmasa *** Yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni görmem imkânsız rüyalarım olmasa Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni vermem imkânsız rüyalarım olmasa