Rica Ederim Şarkı Sözleri
Tan Taşçı Rica Ederim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tan Taşçı Rica Ederim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rica Ederim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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sana bir şarkı daha yapacağım,
adı unuttum seni olacak.
belki de kimseleri aramıyorum,
tanrım bu yaraları kim saracak?
***
karşımda resmin duruyor
günlerim sensiz geçiyor
bir ömür böyle nasıl sürecek
dayanamıyorum..
***
zaman nasıl hızlı geçiyor..
gözlerim dolu dolu oluyor.
saatlerce bizi izlemeye
doyamıyorum
***
şimdi kalbimi mi beynimi mi dinleyim
anlamadım ki ben şimdi neyleyim?
seni çıkarıp içimden atamıyorum
***
hayır hayır ama artık olmaz,
bundan böyle yerin dolmaz..
seni çaldığın kalbime gömüyorum.
***
kalbimi mi beynimi mi dinleyim
anlamadım ki ben şimdi neyleyim?
seni çıkarıp içimden atamıyorum
***
hayır hayır ama artık olmaz,
bundan böyle yerin dolmaz..
seni çaldığın kalbime gömüyorum.
-
Aç kollarını canım diye sarayım seni,
Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım.
***
Israr ediyor.
Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim,
Herkes biliyor,
Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim...
***
Israr ediyor.
Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim,
Herkes biliyor,
Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim...
***
Aç kollarını canım diye sarayım seni,
Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım...
***
Aç kollarını canım diye sarayım seni,
Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım...
-
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
***
Bilirim herşey zaman geçer unutulur
Her günün birbirinden güzel olur dilerim
Henüz sabah oldu uykusuz bir gece daha
Gücüm kalmadı tanrım bu son olur
***
Bütün gece
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
-
Bilirim her şey zaman geçer unutulur
Her günün birbirinden güzel olur dilerim
Henüz sabah oldu uykusuz bir gecem daha
Gücüm kalmadı tanrım bu son olur
***
Bütün gece
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
***
Bütün gece
Sağa dön yatamadım
Sola dön yatamadım
Belki başını koyacak bir diz
Belki derman olacak biri
Tanrıya sığındım çaresiz
-
Yaş dökmesin gözlerin
Ağlatır sözlerim
Unuturum sanma
Şimdiden özledim
***
Sanma ki bitiyoruz
Sanma ki tükenecek
Tarifsiz bu sevda ilelebet sürecek
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
-
İnanmıyorum nasıl ayrıldık?
Kime aldandık kara sevdaydık..
Biz seninle dağlara ferman,
Dillere destan ellere hüsran...
***
İçime sığmıyor derdim kederim
Özledim yemin ederim
Bilsen nasıl çarpıyor
Yüreğimde ellerim
***
Sevgilim 'bitti bu aşk hoşça kal'
Diyorsun olsun
Dağ gibi çeker giderim
Üzüntü yaratma
Ömrümü verdim yollarına serdim diye
Hiç önemi yok rica ederim
***
Bekliyorum sabah olur mu?
Kapı çalar mı, beni arar mı?
Biz onunla dağlara ferman,
Dillere destan ellere hüsran...
***
İçime sığmıyor derdim kederim
Özledim yemin ederim
Bilsen nasıl çarpıyor
Yüreğimde ellerim
***
Sevgilim 'bitti bu aşk hoşça kal'
Diyorsun olsun
Dağ gibi çeker giderim
Üzüntü yaratma
Ömrümü verdim yollarına serdim diye
Hiç önemi yok rica ederim
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