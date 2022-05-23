Kalbime Gömüyorum sana bir şarkı daha yapacağım, adı unuttum seni olacak. belki de kimseleri aramıyorum, tanrım bu yaraları kim saracak? *** karşımda resmin duruyor günlerim sensiz geçiyor bir ömür böyle nasıl sürecek dayanamıyorum.. *** zaman nasıl hızlı geçiyor.. gözlerim dolu dolu oluyor. saatlerce bizi izlemeye doyamıyorum *** şimdi kalbimi mi beynimi mi dinleyim anlamadım ki ben şimdi neyleyim? seni çıkarıp içimden atamıyorum *** hayır hayır ama artık olmaz, bundan böyle yerin dolmaz.. seni çaldığın kalbime gömüyorum. *** kalbimi mi beynimi mi dinleyim anlamadım ki ben şimdi neyleyim? seni çıkarıp içimden atamıyorum *** hayır hayır ama artık olmaz, bundan böyle yerin dolmaz.. seni çaldığın kalbime gömüyorum.

Aç Kollarını Aç kollarını canım diye sarayım seni, Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım. *** Israr ediyor. Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim, Herkes biliyor, Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim... *** Israr ediyor. Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim, Herkes biliyor, Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim... *** Aç kollarını canım diye sarayım seni, Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım... *** Aç kollarını canım diye sarayım seni, Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım...

Ağla Ağla Remix Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak *** Bilirim herşey zaman geçer unutulur Her günün birbirinden güzel olur dilerim Henüz sabah oldu uykusuz bir gece daha Gücüm kalmadı tanrım bu son olur *** Bütün gece Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak

Ağla Ağla Bilirim her şey zaman geçer unutulur Her günün birbirinden güzel olur dilerim Henüz sabah oldu uykusuz bir gecem daha Gücüm kalmadı tanrım bu son olur *** Bütün gece Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak *** Bütün gece Sağa dön yatamadım Sola dön yatamadım Belki başını koyacak bir diz Belki derman olacak biri Tanrıya sığındım çaresiz

Asla Yaş dökmesin gözlerin Ağlatır sözlerim Unuturum sanma Şimdiden özledim *** Sanma ki bitiyoruz Sanma ki tükenecek Tarifsiz bu sevda ilelebet sürecek *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben