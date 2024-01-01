-
Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da
Vurmam yukarda Allah var
Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın
Sanki başında bir iş var
Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez
Bilemem çok beddua ettim
Zaman hep böyle ağır ağır geçti
Bilir misin hep böyle sabrettim
Direniyorsam dimdik durmak için
Gülemiyorsam hepsi senin suçun
Sonunda adalet işleyecek elbet
Durma sen devam et kara kara düşün
Direniyorsam dimdik durmak için
Gülemiyorsam hepsi senin suçun
Sonunda adalet işleyecek elbet
Durma sen devam et kara kara düşün
Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da
Vurmam yukarda Allah var
Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın
Sanki başında bir iş var
Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez
Bilemem çok beddua ettim
Zaman hep böyle ağır ağır geçti
Bilir misin hep böyle sabrettim
Direniyorsam dimdik durmak için
Gülemiyorsam hepsi senin suçun
Sonunda adalet işleyecek elbet
Durma sen devam et kara kara düşün
Direniyorsam dimdik durmak için
Gülemiyorsam hepsi senin suçun
Sonunda adalet işleyecek elbet
Durma sen devam et kara kara düşün
Zaman hep böyle ağır ağır geçti
Bilir misin hep böyle sabrettim
Direniyorsam dimdik durmak için
Gülemiyorsam hepsi senin suçun
Sonunda adalet işleyecek elbet
Durma sen devam et kara kara düşün
Direniyorsam dimdik durmak için
Gülemiyorsam hepsi senin suçun
Sonunda adalet işleyecek elbet
Durma sen devam et kara kara düşün
-
Ben hep buradaydım sen bakmadın
Bakamadın
Davranışların bambaşkaydı
Çözüm buldun fırsat vermedin
Erteledin terk edişlerin alçakçaydı
***
İyileştir kollarında yine
Bu yalvarmalar son bulsun
Söz verdim içimden geçen sese
Kader nasıl isterse öyle olsun
***
Aldanıp gitme dur
Bizi tüketmeler dur
Zordur böyle buluşmalar
Yüzyılda bir olur
Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe
Yenilmedin daha belki bir mucize olur
***
Aldanıp gitme dur
Bizi tüketmeler dur
Zordur böyle buluşmalar
Yüzyılda bir olur
Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe
Yenilmedin daha belki bir mucize olur
-
Ne kadar çok uzakta olsan da,
Perdene değen rüzgarı bilicem.
Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla,
Nasıl inanıcam sevdana, kime sarılıcam?
***
Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle?
Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle.
Alnıma yazılmışı nasıl silicem?
Kadere güvenip nasıl düzelicem?
***
Ne kadar eksik ve yalnız olsam da,
Bir daha sana güvenemicem.
Ellerinle bağladığın yarınlarıma sen ağla,
Nasıl inanıcam sevdaya, kime sarılıcam?
***
Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle?
Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle.
Alnıma yazılmışın nasıl silicem?
Kadere güvenip, nasıl düzelicem?
-
Kırılmasın, incinmesin
Dert değmesin dallarına
Rüzgar üşütmesin
Zor olmasın sabahlarına
***
Sakın ağlamasın
Bir kendini bilmeyene
Bağlamasın gönlünü
Gitsin bir hak edene
***
Ona söyle
Kan damlıyor gönlümden
Yine söyle
Emin değilim kendimden
Nolur söyle çok özledim
Sor neden?
Sevmek yetmiyor bazen
***
Ona söyle
Kan damlıyor gönlümden
Yine söyle
Emin değilim kendimden
Nolur söyle çok özledim
Sor neden?
Sevmek yetmiyor bazen
-
Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa
***
Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum
Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum
Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu
Ayrılırken Sana Ne Oldu
***
Βu sen misin senin yansıman mı
ne tür bir utanman mı
şunun arkasından net bir duralım
bu sinir harbinin sebebi sensin
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
***
Paşa Paşa Paşa Paşa
Paşa Paşa Paşa Paşa
***
Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum
Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum
Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu
Ayrılırken Sana Ne Oldu
***
Βu sen misin senin yansıman mı
ne tür bir utanman mı
şunun arkasından net bir duralım
bu sinir harbinin sebebi sensin
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
-
GERÇEKTEN AYRILALIM CANIMIZ ÇOK YANACAK
TATLIYA BAĞLAYALIM MI ARKADAŞ KALARAK
ALIŞINCA PAYLAŞIP , PAYLAŞINCA ZORLAŞIP
KENDİME YETEMİYORUM
*
YENİDEN AİT OLACAK MI BULACAK MIYIM
YİNE Bİ YERDE DURACAK MI KOPACAK MIYIM
BİRAZ İLERDE İNECEK KALACAK MIYIM SÖYLE
NE YAPMALIYIM
*
OYNAMA YAVRUM KENDİNDEN EMİNLERİ
ZORLAMAYALIM TUTULMAZ YEMİNLERİ
SEN ÇOK BİLMEZSİN BAK BENİM GİBİLERİN
BAĞLANMA PROBLEMİ VAR
-
Hiç olmadık bir durumdayım
Nerdesin yok sabahlarım
Silinmez hiç mesajlarım
Bakar bakar, ağlarım
Sevmekten tüm suçlarım
Sonu bilmekten hep bu uçlarım
Yardım et zor yasaklarım
Yoksa ben senin hatan mıyım?
Hata
Seni sevmek, yüzüne dokunup
Kokuna çekilip, içini dökmek hata
Hata, bir daha sevmek
Bu yalan dünyaya bir kere gelmek
Dönülmez hata (Dönülmez hata)
Hata
Seni sevmek, yüzüne dokunup
Kokuna çekilip, içini dökmek hata
Hata, bir daha sevmek
Bu yalan dünyaya bir kere gelmek
Dönülmez hata (Dönülmez hata)
Hiç olmadık bir durumdayım
Nerdesin yok sabahlarım
Silinmez hiç mesajlarım
Bakar bakar, ağlarım
Sevmekten tüm suçlarım
Sonu bilmekten hep bu uçlarım
Yardım et zor yasaklarım
Yoksa ben senin hatan mıyım?
Hata
Seni sevmek, yüzüne dokunup
Kokuna çekilip, içini dökmek hata
Hata, bir daha sevmek
Bu yalan dünyaya bir kere gelmek
Dönülmez hata (Dönülmez hata)
Hata
Seni sevmek, yüzüne dokunup
Kokuna çekilip, içini dökmek hata
Hata, bir daha sevmek
Bu yalan dünyaya bir kere gelmek
Dönülmez hata (Dönülmez hata)
-
Yine vuruyor başıma, gitmiyor hoşuma
Dengesiz halim içimi yıpratıyor
Yüzüne güldüğüme bakma
Seviyor, sevemiyor, bilemiyor
Korkuyor kalbim,
Yarını kestiremem lütfen
Kusuruma bakma
*
Nasılda zor bulduk
Hani bize kaybolduk
Önümüzde yollar vardı
Üstümüzde nazarlar
*
Öylece dokunma git, dağıttığın hayatıma
Alıştığım yeni yaşantıma
Sevmekle sana bir zarar verdiysem bilmeden eğer
Bana bir ömür yeter, kusura bakma
-
Ne kadar çok uzakta olsan da
Perdene değen rüzgârı bilice'm
Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla
Nasıl inanıca'm sevdaya, kime sarılıca'm?
Şimdi bir daha nası' sevice'm? Söyle
Bil ki dönmelisin, (kafayı yiyice'm böyle)
Alnıma yazılmışı nası' silice'm?
Kadere güvenip nası' düzelice'm?
Şimdi bir daha nası' sevice'm? Söyle
Bil ki dönmelisin, kafayı yiyice'm böyle
Alnıma yazılmışı nası' silice'm?
Kadere güvenip nası' düzelice'm?
Ne kadar eksik ve yalnız olsam da
Bir daha sana (güvenemice'm)
(Ellerinle) bağladığın yarınlarıma sen ağla
Nasıl inanıca'm sevdaya, kime sarılıca'm?
Şimdi bir daha nası' sevice'm? Söyle
Bil ki dönmelisin, (kafayı yiyice'm böyle)
Alnıma yazılmışı nası' silice'm?
Kadere güvenip nası' düzelice'm?
Alnıma yazılmışı nası' silice'm?
Kadere güvenip nası' düzelice'm?
Kadere güvenip nası' düzelice'z?
-
SON OLSUN
BEN SENİ YERLERE GÖKLERE SIĞDIRAMAZKEN
*
KENDİNE NE YAPTIN BİZE NE OLDU
MÜHİM DEĞİL ÖFKELENİR HAYRET EDER İNSAN BAZEN
*
GÜVENDİĞİM TEK YANIMDAN OLDUN
HATIRALAR VAR HİÇ ANILMAYACAK SENDEN SONRA
YARINLAR VAR YALNIZ YAŞANACAK BUNDAN SONRA
BİLE BİLE SEVMEK
GÖRE GÖRE ÖLMEK
*
DERDİM Mİ YOK SANKİ BENİM NEYİME GÜLMEK
( BİR YANIM EKSİK KALIR ALACAĞIM OLSUN )
BÖYLE YÜKSELMEK BÖYLE HİSSETMEK , BÖYLE YENİLMEK
SON OLSUN