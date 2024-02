Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da Vurmam yukarda Allah var Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın Sanki başında bir iş var Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez Bilemem çok beddua ettim Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da Vurmam yukarda Allah var Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın Sanki başında bir iş var Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez Bilemem çok beddua ettim Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün