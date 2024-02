Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı Ben yarından umutsuzum Böyle biçare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum * Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı Ben yarından umutsuzum Böyle biçare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum * Geçiçi sitem edip acıyı içeceğim Kendime fırsat verip geçeceğim Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim Benim için mutlu olmak hayal kurmak * Ben her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum Ne yazık her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum * Göçen kuşlar çaldılar baharımı Ben yarından umutsuzum Hasret tüketti umutlarımı Ben her bahar mutsuzum * Geçici sitem edip acıyı içeceğim Kendime fırsat verip geçeceğim Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim Benim için mutlu olmak hayal kurmak * Ben her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum Ne yazık her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum