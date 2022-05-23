Kurşuna Gerek Yok Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya

Tutunamadım Senden sonra, ne tam mavi, ne tam sarı olmadı Hafif bir söz gibi belki, ama öyle yerin dolmadı Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için *** Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya *** Senden sonra, gönül gözüm, bir daha görmedi Hep söyledim, ben yaşadım, aşk vardır, aşk ölmedi Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için *** Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya