Anadilim Aşk Şarkı Sözleri
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Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Hayatıma bir son vermek istersen
Hançere gerek yok gözlerin var ya
Eğer ki kalbimden vurmak istersen
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Anladım çare yok unutmam için
Her yerde hatıran izlerin var ya
Bir gün olsun mutlu uyumam için
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
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Senden sonra, ne tam mavi, ne tam sarı olmadı
Hafif bir söz gibi belki, ama öyle yerin dolmadı
Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için
***
Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara
İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya
Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya
***
Senden sonra, gönül gözüm, bir daha görmedi
Hep söyledim, ben yaşadım, aşk vardır, aşk ölmedi
Ben şansımı zorladım, ayakta kalmak için
***
Tutunamadım, tutunamadım, şiirlere, şarkılara
İzimi sürer sesin, ben nereye sen oraya
Tutunamadım, tutunamadım, doğduğum şehirlere
Önüme düşer gölgen, sen nereye ben oraya
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Sevgilim canım yandı çok
Hayat yüzünden senin suçun yok
Ben öğretilenlere hiç karşı koymazdım hayır demezdim
Adanmış aşklar yaşar hep ölürüm derdim ama ölmezdim
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Şimdi başka bahar gönül gün ışığı gördü
Şimdi aşklar kadar aşk kendine döndü
***
Hadi gel yeniden buluşalım
Kalbim bir daha barışalım
Senle küsmeyelim hayata asla
Hadi gel anlaşalım
***
Her insan biraz romandır, kahramandır biraz yalandır
Gün gelir anlar ki en çok harcadığı şey ah zamandır
Vakit tamam yollara düştüm
Elbet benimde hikayem vardır
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