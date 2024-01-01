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7/24 Dinle Kendi Kendine

Kendi Kendine Şarkı Sözleri

Tan Taşçı Kendi Kendine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tan Taşçı Kendi Kendine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendi Kendine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tan Taşçı

Tan Taşçı

Kendi Kendine

  • Kurşuna Gerek Yok Ft Ahmet Selçuk İlkan

  • Ruh Halim Yerlerde

  • Aşkın Kenarından

  • Emin Misin

  • Güzel Şeyler De Oluyor

  • Beyaz Sayfa

  • Senin Hatrına

  • Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz

  • Hayret Makamı

  • Malesef Böyle Oldu

  • Yıllar Sonra

  • Acıyı Bal Eyledik

  • Türk'üz Türkü Çağırırız

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