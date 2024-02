Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya

Bugün ruh halim yerlerde Beni sevmiyor diyormuşsun her yerde Sendeki bu kıskançlık, bu öfke Düzelir mi bana hele bir söyle *** Hayalinle geldim bu günlere Hayalinle aştım engelleri Takıldım belki ama düşmedim yere Seni düşündüm hemen hemen her yerde *** Gözlerim yollarda yanımda olmasan da Bekliyorum gelişini, seviyorum seni Erkek kadını severse, sonra birden vazgeçerse Bir iz bırakır silinmez Gerisi gelecektir o da bilinmez *** Bugün ruh halim yerlerde Sensiz bomboş bu evde Tuhaf bir boşluk var içimde Seni böyle uzaktan sevince

Rüyamda çıkıveriyorsun karşıma Kandırıyorsun beni bu besbelli Bir uyanıyorum yalnızım öyle üzülüyorum ki Hücreler bırakamıyor kendini Şöyle tam bir oh çekecekken *** Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Herkes bir parça aldı götürdü benden Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından *** Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Bir görünüp bir yok oluyorsun Gönlüme güzeller koyuyorsun *** Ellerin dans ederken tam karşımda Sen çocukça coştukça coşuyorsun Herkes bir parça aldı götürdü benden Ben demeyi bıraktım yoruldum seni üzmekten *** Biraz gönlünü alsam geçerken aşkın kenarından *** Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen

Güzel şeyler de oluyor hayatta Mesela merak edip soruyorsun Seni seven biri var Mutluyum yanında aşığım sana Bunu herkes biliyor Bu sevda oturdu başıma Git diyorum gitmiyor sensiz olmuyor En zoru da geceler sensiz geçmek bilmiyor Aklım sende olunca bende kafa kalmıyor Sen gittin uzaklara bıraktın beni buralarda Ne çok sevmişim meğer her hatıra aklımda *** Güzel şeyler de oluyor hayatta Başını omuzuma koyuyorsun Seni seven biri var Mutluyum yanında aşığım sana Bunu herkes biliyor Bu sevda oturdu başıma Git diyorum gitmiyor sensiz olmuyor