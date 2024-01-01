Ne Olursan Ol Gel Sanki bu dünyaya şu an senin yanında Hayatında olmak için doğmuşum Kendime halim yok nasıl yorulmuşum Meğer hiç yaşanmamış, yanılmışım Gel anılarımız olsun Yarınlarımız senle Milâdım olsun Unutursam söyle Gel, ne olursan ol gel Tut ellerimi söz ver Attığımız her adım Bizim aşk hikayemiz Son nefesini bana ver

Aşksa Gel O kadar güzel güzel gittin uzağa benden Ben hala aynı ben değilim Anladım ki bitecek, sonu gördüm önceden Zaten ben de pek emin değildim *** Aramızdaki onca güzel şey Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz Gerçek bir parça mutluluk için kaçmaz mı İnsan kendi olmaz mı *** Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bir yol seç, kaybolmuşsun *** Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bir yol seç, kaybolmuşsun

Yalan Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu *** Sence ilk adımı hangimiz attı Her yer toz dumandı, zaman göz ardı Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı Belki bir oyundu ama canımız yandı *** Bir an dayanamam Bu dünyaya yaranamam Gitme sonum olur diyen dilin Kalbin yalan, vedan yalan, yalan Bana aşktan söz etme n'olur Senin sevdan, dünyan yalan

Aşksa Gel (Catwork Remake) O kadar güzel güzel gittin uzağa benden Ben hala aynı ben değilim Anladım ki bitecek, sonu gördüm önceden Zaten ben de pek emin değildim Aramızdaki onca güzel şey Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz Gerçek bi’ parça mutluluk için kaçmaz mı İnsan kendi olmaz mı Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bi’ yol seç, kaybolmuşsun Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bi’ yol seç, kaybolmuşsun Aramızdaki onca güzel şey Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz Gerçek bi’ parça mutluluk için kaçmaz mı İnsan kendi olmaz mı Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bi’ yol seç, kaybolmuşsun Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bi’ yol seç, kaybolmuşsun Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bi’ yol seç, kaybolmuşsun

Hafız Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan Bu nasıl dünya, nasıl devran? Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Tek derdimiz sadece fedakarlık Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık? Koca koca sevip, susa susa ufaldık Söyleyemedik hafız Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Halbuki hayat kısa uzun cümleler için Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için Hep bi' karşılık bekledik, çok hazırdık hiç sevmedik Yorulmadık vazgeçmekten Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Tek derdimiz sadece fedakarlık Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık? Koca koca sevip, susa susa ufaldık Söyleyemedik hafız Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Tek derdimiz sadece fedakarlık Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık? Koca koca sevip, susa susa ufaldık Söyleyemedik hafız (Kurtar bizi) Söyleyemedik hafız

Yar Elinden El ele hayaller kurduk, yürüdük yanlışlara Ne zaman alıştık söyle ahlara eyvahlara Ezilmezdim bu kadar, yürümezdim o yolları Özendiğim tüm aşkları Ne gelir elinden bilmem tükettik vedaları Nasıl atlatırım bilmem bunca aydığım yalanları Bile bile yaşar insan seçemez hayatını Aşka böler zamanını Bilsen nasıl zor yaşamak, sensiz olduğumu bilmek Her şeyi adarken böyle bir yalanı sevmek Ansınız uyanıp da yokluğunu görmek Bu benimki yâr elinden öldürülmek