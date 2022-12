Sığınacak başka kimim var Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen *** Neler neler neler neler Neler yaşatıyorum Neler neler neler neler Ne savaşlar veriyorum Neler neler neler neler Gözümde büyütüyorum Neler neler neler neler Ne hayaller kuruyorum *** Allah'ım yardım et Yardım et ölüyorum Bu benimki yol değil Kendimi biliyorum Mışıl mışıl uyuyor Duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece Kendimi yiyorum *** Sığınacak başka kimim var Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen *** Neler neler neler neler Neler yaşatıyorum Neler neler neler neler Ne savaşlar veriyorum Neler neler neler neler Gözümde büyütüyorum Neler neler neler neler Ne hayaller kuruyorum *** Allah'ım yardım et Yardım et ölüyorum Bu benimki yol değil Kendimi biliyorum Mışıl mışıl uyuyor Duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece Kendimi yiyorum *** Neler neler neler neler...