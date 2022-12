Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez *** Yok senden sonra sensiz hayatım Yok senden önce yazılmış bir geçmiş Sanki bu beden seninle dünyaya el ele gelmiş Sanki her şeyim tamam da bir tek eksiğim senmiş *** Ah her günüm aynı ah yok bir farkın Aşk dediğin kara bir leke beni hep içine mi çekecek *** Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez Gözlerim de hep hüzün aklımdan silinmez Anlaşılmaz biçimde bir sızı var içimde Ne yapsam olmaz olmazsan olmaz *** Gecelerim upuzun uyku nedir bilmez Gözlerim de hep hüzün aklımdan silinmez Anlaşılmaz biçimde bir sızı var içimde Ne yapsam olmaz olmazsan olmaz

Gurur mu yaptın gitme bir hikayem var kendime göre haklı sebeplerim var *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin *** Eski zamanda iki aşık varmış Çok severlermiş kavga ederlermiş Herkesin gözü onların üstündeymiş Yağmurlu bir günde ayrılık gelmiş *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin