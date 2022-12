Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan