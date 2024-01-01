Paşa Paşa Şarkı Sözleri
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Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa
***
Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum
Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum
Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu
Ayrılırken Sana Ne Oldu
***
Βu sen misin senin yansıman mı
ne tür bir utanman mı
şunun arkasından net bir duralım
bu sinir harbinin sebebi sensin
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
***
Paşa Paşa Paşa Paşa
Paşa Paşa Paşa Paşa
***
Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum
Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum
Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu
Ayrılırken Sana Ne Oldu
***
Βu sen misin senin yansıman mı
ne tür bir utanman mı
şunun arkasından net bir duralım
bu sinir harbinin sebebi sensin
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan