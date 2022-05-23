İlk Şarkı Sözleri
Tan Taşçı İlk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tan Taşçı İlk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yıldızları saysam taklit olur sana
Bendeki rakam profesör şaşırtır
Elimde bir lamba karanlıktan korkma
Bendeki enerji dünyanı ışıltır
***
Yüküm ağır sanma sırtlarda taşınır
Taşırım sırtımda sırtım mı aşınır
Asıl sana bomba küçücük dünyamda
Bir kenara koy benim gibi yakışır
***
Yakışır yakışır
Tak koluna benim gibi yakışır
Bak sağına soluna
***
Yakışır yakışır
Tak koluna benim gibi yakışır
Bak sağına soluna
***
Büyüksün anladık saygımız var
Bizimde bir bildiğimiz felsefemiz var
Bir garip dünya yanmam ateşinde
İçim dışım temiz benim ne yanlışımız var
***
Tak koluna benim gibi yakışır
Yakışır yakışır
Tak koluna benim gibi yakışır
Bir bak sağına soluna...
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İlk bilen sen ol biz ayrıldık
Ne sevdik ne aşkla bağlıydık
Sadece kandırdık birbirimizi
***
Heyecanlı cahildik iki çocuk
Oyun sandık oynadık sevgimizi
Sorumsuzca harcadık vaktimizi
***
Uyan renkli bir rüyadaydık
Başka tenlerde uyandık hem de
Bütün gece sarılmadan
***
Git sarılmadan, git dokunmadan
Dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan
Soğuktur ayrılık soru sormadan git
***
Git sarılmadan git dokunmadan
Dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan
Sen misafir ol ben darmaduman git
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Hep canımı yakar yüzüme bakar
En çirkin haliyle önüme çıkar yalnızlık
Bende kara bir talih bunca yıl geçti
Gelmedin üstüme zalim mutluluk
***
Sevda sevda bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi
Sevda bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi
***
Sevda sevda bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi
Sevda bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi
***
Biliyorum ki Tanrım seni çok uzak bir yerlerde yaratmış
Seni yazmış alnıma hak etmem için yıllar yılı aratmış
***
Sevda sevda bunca yıl bekletip bir gün elbet dönecek mi
Sevda bu büyük yalnızlığın hesabını ödeyecek mi
-
Bu sıralar hiç halim yok gülmeye
Güvenerek daha fazla vermeye
Pişman oldum yüzüm yok geri dönmeye
***
Sevindiğim o küçücük şeylerde, kabullendim
Bu bambaşka yerlerde anladım ki
Senin kokun ellerde yok
***
Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda
Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda
***
Gel inadıma gel
Yok yok yok senin gibisi yok
Ama aldandım herkes yalan dolan
Zor gördüm senmiş güzel olan
Nankörmüş, körmüş sana bakan
Yok yok yok
***
Sevindiğim o küçücük şeylerde kabullendim
Bu bambaşka yerlerde anladım ki
Senin kokun ellerde yok
***
Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda
Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda
***
Gel inadıma gel
Yok yok yok senin gibisi yok
Ama aldandım herkes yalan dolan
Zor gördüm senmiş güzel olan
Nankörmüş, körmüş sana bakan
***
Yok yok yok senin gibisi yok
Ama aldandım herkes yalan dolan
Zor gördüm senmiş güzel olan
Nankörmüş, körmüş sana bakan
-
Güzelsin edalısın arızan var yalancısın
Benimle kuralcın ol adapte ol uyar mısın
İnanmadım gerçeklere gerçekten yaralandım
Bak herkes haklı çıktı umutlar yarım
***
Boş ver her günün arkasında yepyeni bir umut var
O halimi de zalimi de bilir yananı görür
Unutma ki adaletinde bir tarzı var
***
Çal oyna gelsin sazın sözün
Yine gelecek gitsin görsün
Bakalım kaç gün dayanacak
***
İki gün ayrı kalanın hesabını
Kaçırdım keçisini meçisini de bırak
Hangi giden dönmemiş ki sen kaçamayacaksın
Kaçamayacak...
-
Gel bahar olmadan gel beni döndür hayata
Yine istersen git kasımda
Sev diyemem sevdam başında
Öldür beni veremem başka kollarda
***
Her şeye rağmen göreyim dedim
Sensizliği deneyeyim dedim
Saymadım geçti mevsimler
Her düşen yaprak eksildi
***
Bir bütün oldum yarımdım
Anlamlar buldum sarıldım
Belki son yazım gel arındım gel
***
Gel bahar olmadan gel beni döndür hayata
Yine istersen git kasımda
Sev diyemem sevdam başında
Öldür beni veremem başka kollarda
***
Gel bahar olmadan gel beni döndür hayata
Yine istersen git kasımda
Sev diyemem sevdam başında
Öldür beni veremem başka kollarda
-
Gücüme gidiyor kurduğun cümleler
Düştüğüm hallere inanamıyorum
Üstümde kurduğun edepsiz baskıya
Dayanamıyorum
***
Bu sabah aynada kendime bir söz verdim
Belki de bu aşka ve sana zarar verdim
Yıllarca senin için özümden verdim
Çok iyi anlıyorum
***
En azından beraberken
Ayrılalım yol yakınken
Henüz saygı duyarken
Ve severken
***
Gidiyorum şimdi elimde çanta
Tüm bağlantımı kestim şu anda
Üzülüp de başına vurduğu anda
Zor olacak ama gidiyorum
***
Gidiyorum şimdi elimde bir yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum
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Esaretini hoyrat aşkın
Cesaretimden tattım
Cehaleti çocukluğundan kalbin
Acısı ihanetinde saklı
***
İnsan bazen ne kadar yabancı kendine hayret
Teslim olmaya hevesli bile bile
Kalem kırık yarım kalmış roman zaten
Bu sefer kendini hiç sevmemiş farzet
***
Sevgi sahipsiz bırakır mı yüreği
Acıyı bilir mi dikenleri güllerin
Boş yere sıkılmış bir kurşun mu kaderim
Kederin önünde diz çöküp ağlar mı...
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