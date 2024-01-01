Ne De Eksik, Bende Olan Seni Gelip, Böyle Çalan Bize Düşman, Bu Dünyadan Sende Kalan, Hakkım Razı *** Bize Düşman, Bu Dünyadan Sende Kalan, Hakkım Razı *** Sen Üzülme, Ben Üzülmem İçim Rahat, Kendime Karşı Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez Ne Dertler Aştı.. *** Sen Üzülme, Ben Üzülmem İçim Rahat, Kendime Karşı Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez Ne Dertler Aştı.. *** Bize Düşman, Bu Dünyadan Sende Kalan, Hakkım Razı *** Sen Üzülme, Ben Üzülmem İçim Rahat, Kendime Karşı Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez Ne Dertler Aştı..