Sen Üzülme Şarkı Sözleri
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Ne De Eksik, Bende Olan
Seni Gelip, Böyle Çalan
Bize Düşman, Bu Dünyadan
Sende Kalan, Hakkım Razı
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Bize Düşman, Bu Dünyadan
Sende Kalan, Hakkım Razı
***
Sen Üzülme, Ben Üzülmem
İçim Rahat, Kendime Karşı
Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez
Ne Dertler Aştı..
***
Sen Üzülme, Ben Üzülmem
İçim Rahat, Kendime Karşı
Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez
Ne Dertler Aştı..
***
Bize Düşman, Bu Dünyadan
Sende Kalan, Hakkım Razı
***
Sen Üzülme, Ben Üzülmem
İçim Rahat, Kendime Karşı
Kalp Düşmekle, Hiç Eksilmez
Ne Dertler Aştı..