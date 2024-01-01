-
Affet bu kalp sensiz olamaz narindir
Tek seni seven köşesi derindir
Sessiz ve karanlık olur görünmez karşılık verilir
Suçluyum kabul ediyorum haklısın biliyorum hazırım
*
Yağdır günahları üstüme soyundum gururum elimde
Yenildim dizlerimin üstünde
Eğildim yalvarıyorum
*
Affet bu kalp sensiz olamaz narindir
Tek seni seven köşesi derindir
Sessiz ve karanlık olur görünmez karşılık verilir
Suçluyum kabul ediyorum haklısın biliyorum hazırım
*
Yağdır günahları üstüme soyundum gururum elimde
Yenildim dizlerimin üstünde
Eğildim yalvarıyorum
*
Yağmurdan günah olsan yağsan üstüme
Gözyaşım olduğum sele düştüm aksan üstüme
Hatalarım ayıbım olsan seninle birlikte razıyım yine yağdır
-
Kar diyor üzerime buz gibi erise de
Üstüme gele hele hevesi de eskidi de
Sargısı tut arada askıda kalır ama
Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne
Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm
Nerelere gideyim hüznüm
Kaldı mı ki, söyle bir çözüm
Hakkın yoksa ağlatma
Gözümde yaşım fazla fazla
Damlalar düşer uğruna bu yolda
Nasıl biter bu aşk uğruna
Sızlanma, sabrın yoksa
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba)
Kim söyle
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba
Kim söyle
Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm
Nerelere gideyim hüznüm
Kaldı mı ki, söyle bir çözüm
Hakkın yoksa ağlatma
Gözümde yaşım fazla fazla
Damlalar düşer uğruna bu yolda
Nasıl biter bu aşk uğruna
Sızlanma, sabrın yoksa
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba)
Kim söyle
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba
Kim söyle
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba
Kim söyle
Kar diyor üzerime buz gibi erise de
Üstüme gele hele hevesi de eskidi de
Sargısı tut arada askıda kalır ama
Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne
Kar diyor üzerime buz gibi erise de
Üstüme gele hele hevesi de eskidi de
Sargısı tut arada askıda kalır ama
Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne
-
Kar diyor üzerime buz gibi erise de
Üstüme gele hele hevesi de eskidi de
Sargısı tut arada askıda kalır ama
Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne
Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm
Nerelere gideyim hüznüm
Kaldı mı ki, söyle bir çözüm
Hakkın yoksa ağlatma
Gözümde yaşım fazla fazla
Damlalar düşer uğruna bu yolda
Nasıl biter bu aşk uğruna
Sızlanma, sabrın yoksa
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba)
Kim söyle
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba
Kim söyle
Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm
Nerelere gideyim hüznüm
Kaldı mı ki, söyle bir çözüm
Hakkın yoksa ağlatma
Gözümde yaşım fazla fazla
Damlalar düşer uğruna bu yolda
Nasıl biter bu aşk uğruna
Sızlanma, sabrın yoksa
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba)
Kim söyle
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba
Kim söyle
Göz göre göre, göre bile bile seviyorum
Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum
Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba
Kim söyle
Kar diyor üzerime buz gibi erise de
Üstüme gele hele hevesi de eskidi de
Sargısı tut arada askıda kalır ama
Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne
Kar diyor üzerime buz gibi erise de
Üstüme gele hele hevesi de eskidi de
Sargısı tut arada askıda kalır ama
Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne
-
Ne dediğimi anlamadıysan söyleyecek sözüm yok
Yaptıklarını umursamıyorum hiçbirşeyde gözüm yok
Sanki bu dünyada senden başka kalmadı hiç kadın yok
Kıvırmadan gel, savurmadan gel, o zaman itirazım yok
Zannetme yaptıklarını affedebilir, seni unutabilirim
Zannetme senin yerine başka sevgililer bulabilirim
Şimdi çok uzak senden uzak, yalnız bir haldeyim
Sen gittin ama iyisin ama, ben hala sendeyim
Şimdi öyle zor, öyle derin, beter bir haldeyim
Sen gittin ama iyisin ama ben hala sendeyim
Ne dediğimi anlamadıysan söyleyecek sözüm yok
Yaptıklarını umursamıyorum hiçbirşeyde gözüm yok
Sanki bu dünyada senden başka kalmadı hiç kadın yok
Kıvırmadan gel, savurmadan gel, o zaman itirazım yok
Zannetme yaptıklarını affedebilir, seni unutabilirim
Zannetme senin yerine başka sevgililer bulabilirim
Şimdi çok uzak senden uzak, yalnız bir haldeyim
Sen gittin ama iyisin ama, ben hala sendeyim
Şimdi öyle zor, öyle derin, beter bir haldeyim
Sen gittin ama iyisin ama ben hala sendeyim
Şimdi çok uzak senden uzak, yalnız bir haldeyim
Sen gittin ama iyisin ama, ben hala sendeyim
Şimdi öyle zor, öyle derin, beter bir haldeyim
Ben gittim ama iyiyim ama ben hala sendeyim
Ne dediğimi anlamadıysan söyleyecek sözüm yok.
-
Bi' boşluk var içimde bi' yerlerde
Fotoğraflarda yapayalnız bu duruşum
Hep eksik bi' şeyler kalıyor nedense
Bi' türlü tamamlanamıyorum bak sen şu işe
Bi' boşluk var içimde bi' yerlerde
Fotoğraflarda yapayalnız bu duruşum
Hep eksik bi' şeyler kalıyor nedense
Bi' türlü tamamlanamıyorum bak sen şu işe
Zamanla iyileşir derler ya hep yalan
Büyüyüp duruyor bu hikaye içimde kalan
Her gün biraz daha geçiyor bak zaman
Belkide zaman inanılan en büyük yalan
Bazen kendini bilmiyor insan
Bu yüzden soğuk
Bu yüzden uzak
Bu yüzden yasak
Ellerim bu yüzden ağır
Bu yüzden çağır gelirim
Bu yüzden hep yarım belki düşlerim
Ellerim bu yüzden ağır
Bu yüzden çağır gelirim
Bu yüzden hep yarım belki düşlerim
Bu yüzden hep yarım belki düşlerim
Bi' boşluk var içimde bi' yerlerde
Fotoğraflarda yapayalnız bu duruşum
Hep eksik bi' şeyler kalıyor nedense
Bi' türlü tamamlanamıyorum bak sen şu işe
Zamanla iyileşir derler ya hep yalan
Büyüyüp duruyor bu hikaye içimde kalan
Her gün biraz daha geçiyor bak zaman
Belkide zaman inanılan en büyük yalan
Bazen kendini bilmiyor insan
Bu yüzden soğuk
Bu yüzden uzak
Bu yüzden yasak
Ellerim bu yüzden ağır
Bu yüzden çağır gelirim
Bu yüzden hep yarım belki düşlerim
Ellerim bu yüzden ağır
Bu yüzden çağır gelirim
Bu yüzden hep yarım belki düşlerim
Bu yüzden hep yarım belki düşlerim
-
Yana yana yol aldım kar beyazım varamadım varamadım
Bir an evvel sana al yanına yetişsem ah kara bahtım
***
Korkma ellere uyma yeminim var yeminim
Korkma seni bulamam sanma seninim ben seninim
***
A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim
A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım karbeyazım
***
A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim
A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım Karbeyazım
***
La la la la la la la
***
Korkma ellere uyma yeminim var yeminim
Korkma seni bulamam sanma seninim ben seninim
***
A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim
A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım karbeyazım
***
A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim
A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım karbeyazım
-
Anlatamadım kendimi bir türlü kimseye yaranamadım
Söyleyemedim derdimi gönülden sevene rastlayamadım
***
Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım
Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım
Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım
***
Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım
Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım
Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım
***
Ayrılık olmaz bu gönül dayanmaz sensiz yaşanmaz bu şehirde
Bir deli sevda bağlasan durmaz artık kalınmaz bu şehirde
***
Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım
Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım
Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım
***
Bir deli sevda bağlasan durmaz artık kalınmaz bu şehirde
***
Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım
Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım
Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım
-
İsteseydin Sonsuza Uzanırdım
Yunus'un Sevdasıyla Bağlanırdım
Gözlerimden Bile Bile Yaşlar Akıttın
Biliyorum Sen De Beni Aldattın
Yıllar Yollar Daha Neler
Akıl Almaz Bahaneler
Seni Beni Aldı Eller
Sevdamıza Tuzaklar Var
Vur Sazının Tellerine
Başka Eller Ellerinde
Keşkeler Düşsün Dilline
Sevdamıza Tuzaklar Var
-
İsteseydin Sonsuza Uzanırdım
Yunus'un Sevdasıyla Bağlanırdım
Gözlerimden Bile Bile Yaşlar Akıttın
Biliyorum Sen De Beni Aldattın
Yıllar Yollar Daha Neler
Akıl Almaz Bahaneler
Seni Beni Aldı Eller
Sevdamıza Tuzaklar Var
Vur Sazının Tellerine
Başka Eller Ellerinde
Keşkeler Düşsün Dilline
Sevdamıza Tuzaklar Var