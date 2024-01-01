Yalan Remake Şarkı Sözleri
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Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu
Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu
***
Sence ilk adımı hangimiz attı
Her yer toz dumandı, zaman göz ardı
Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı
Belki bir oyundu ama canımız yandı
***
Bir an dayanamam
Bu dünyaya yaranamam
Gitme sonum olur diyen dilin
Kalbin yalan, vedan yalan, yalan
Bana aşktan söz etme n'olur
Senin sevdan, dünyan yalan