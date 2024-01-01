Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu *** Sence ilk adımı hangimiz attı Her yer toz dumandı, zaman göz ardı Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı Belki bir oyundu ama canımız yandı *** Bir an dayanamam Bu dünyaya yaranamam Gitme sonum olur diyen dilin Kalbin yalan, vedan yalan, yalan Bana aşktan söz etme n'olur Senin sevdan, dünyan yalan