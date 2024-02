Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu *** Sence ilk adımı hangimiz attı Her yer toz dumandı, zaman göz ardı Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı Belki bir oyundu ama canımız yandı *** Bir an dayanamam Bu dünyaya yaranamam Gitme sonum olur diyen dilin Kalbin yalan, vedan yalan, yalan Bana aşktan söz etme n'olur Senin sevdan, dünyan yalan

Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan Bu nasıl dünya, nasıl devran? Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Tek derdimiz sadece fedakarlık Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık? Koca koca sevip, susa susa ufaldık Söyleyemedik hafız Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Halbuki hayat kısa uzun cümleler için Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için Hep bi' karşılık bekledik, çok hazırdık hiç sevmedik Yorulmadık vazgeçmekten Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Tek derdimiz sadece fedakarlık Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık? Koca koca sevip, susa susa ufaldık Söyleyemedik hafız Çok güzeldi, şahaneydi Bir gülüşe yandım, gönlümü çeldi Başımıza gelen en güzel hadiseydi Anlayamadık hafız Tek derdimiz sadece fedakarlık Madem öyle be hafız neden sınıfta kaldık? Koca koca sevip, susa susa ufaldık Söyleyemedik hafız (Kurtar bizi) Söyleyemedik hafız