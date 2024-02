Yıldızlar da Kayar Karanlık gecelerimin yıldızı sen *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Aydınlık dünyamı karartmadan gel Simsiyah saçımı ağarmadan gel Şimdilik güzelsin her şey seninle Seni son bir defa görmem belki de Aaahhh... *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Karanlık gecelerimin yıldızı sensin Hep böyle bekletip hep söyletirsin Hep yalan yeminler hep yalan sözler Bir gün gerçek olup gelemez misin gelemez misin? *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin...

Aman Aman Yenilmiş gibi bi' hâlin var İşine mi yaramadı mavi boncuklar? Senin sarhoş eden öz güvenin Merak etme sabaha kadar içerim Hayatıma giren insanlar Senin gibi sahte olamazlar Söyleyeyim sen iyi bir oyuncusun Bu garip hatanın sonuncususun Aman aman gidelim yâr mı geliyor? Bu koca şehir ona dar mı geliyor? Belli ki ayrılığı hazmedemedi Kapı kapı geziyor, takip ediyor Aman aman gidelim yâr mı geliyor? Bu koca şehir ona dar mı geliyor? Belli ki ayrılığı hazmedemedi Kapı kapı geziyor, takip ediyor Nasıl olduysa beni fark etti Ne oldu da kafana dank etti? Üzgünüm dün gece iş işten geçti Bu taraf düşündü, eşini seçti Nasıl olduysa beni fark etti Ne oldu da kafana dank etti? Üzgünüm dün gece iş işten geçti Bu taraf düşündü, eşini seçti Aman aman gidelim yâr mı geliyor? Bu koca şehir ona dar mı geliyor? Belli ki ayrılığı hazmedemedi Kapı kapı geziyor, takip ediyor Aman aman gidelim yâr mı geliyor? Bu koca şehir ona dar mı geliyor? Belli ki ayrılığı hazmedemedi Kapı kapı geziyor, takip ediyor Aman aman güzelsin Aman aman iyisin de Aman aman unutma İyinin de iyisi var Aman aman güzelsin Aman aman iyisin de Aman aman unutma Güzelin de güzeli var Aman aman gidelim yâr mı geliyor? Bu koca şehir ona dar mı geliyor? Belli ki ayrılığı hazmedemedi Kapı kapı geziyor, takip ediyor Aman aman gidelim yâr mı geliyor? Bu koca şehir ona dar mı geliyor? Belli ki ayrılığı hazmedemedi Kapı kapı geziyor, takip ediyor

Söyleme (Düet İzel Çeliköz) Sen istersen kabul et İstersen firar et Ben öğrenirim yalnız mutluluğu Küçük bir çocuğun Elinden şeker alır gibi Çaldınız benim mutluluğumu Tanrı'nın gücüne gitmesin Hep isyanları oynuyorum Kimse üstüne alınmasın Kendime bir yol arıyorum Kimseye yalan söylemem Gerçekten duymaya gelemem Önce git, sonra ben anlarım Aklıma gelince ağlarım Söyleme Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya Alıştım yalnızlığın soğuk makamına Üşümeyeyim yeter Söyleme Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya Alıştım yalnızlığın soğuk makamına (Üşümeyeyim) yeter Tanrı'nın gücüne gitmesin Hep isyanları oynuyorum Kimse üstüne alınmasın Kendime bir yol arıyorum Kimseye yalan söylemem Gerçekten duymaya gelemem Önce git, sonra ben anlarım Aklıma gelince ağlarım Söyleme Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya (Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya) Biz böyle korkaklar beraber takılırız bazen Şarkılar söyleyip... (Alıştım yalnızlığın soğuk makamına) Üşümeyeyim yeter Söyleme Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya Alıştım yalnızlığın soğuk makamına Üşümeyeyim yeter Söyleme Hiç gücüm yok (karşında), hiç gücüm yok Duymaya (Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş) olmaya Alıştım yalnızlığın soğuk makamına (Üşümeyeyim yeter) Söyleme Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya Alıştım yalnızlığın soğuk makamına (Üşümeyeyim) yeter

Güneşe Lüzum Olmaz Vazgeç gecenin karanlığından Ben vazgeçtim sabah olacak Her yeni gün bana kuvvet olacak Kendime ördüğüm duvara karşı Vazgeç gecenin karanlığından Ben vazgeçtim sabah olacak Her yeni gün bana kuvvet olacak Kendime ördüğüm duvara karşı Sür son hız kaderin üstüne doğru Dimdik olmayan yenik olacak Düşenin dostu yok, kendi kalktı Son kozu elinde huzur olacak Zor mu, bu kadar zor mu? Yaşadığın kötü günü affedip yeniye uyanmak Olur mu, söyle olur mu? Umudunu odalara hapsedip geceye göz yummak Ben de seni o gecelerde buldum Pişman değilim seviyordum Sonunda karanlık bir kuyuda boğuluyordum Kendi elini kendi tutan olmaz Hayat bu yalnız yaşanılmaz O karanlık kuyuya ufak bi' sevgi ver Güneşe lüzum olmaz Güneşe lüzum olmaz Güneşe lüzum olmaz Güneşe lüzum olmaz Vazgeç gecenin karanlığından Ben vazgeçtim sabah olacak Her yeni gün bana kuvvet olacak Kendime ördüğüm duvara karşı Sür son hız kaderin üstüne doğru Dimdik olmayan yenik olacak Düşenin dostu yok, kendi kalktı Son kozu elinde huzur olacak Zor mu, bu kadar zor mu? Yaşadığın kötü günü affedip yeniye uyanmak Olur mu, söyle olur mu? Umudunu odalara hapsedip geceye göz yummak Ben de seni o gecelerde buldum Pişman değilim seviyordum Sonunda karanlık bir kuyuda boğuluyordum Kendi elini kendi tutan olmaz Hayat bu yalnız yaşanılmaz O karanlık kuyuya ufak bi' sevgi ver Güneşe lüzum olmaz Güneşe lüzum olmaz Güneşe lüzum olmaz Güneşe lüzum olmaz

