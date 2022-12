Karanlık gecelerimin yıldızı sen *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Aydınlık dünyamı karartmadan gel Simsiyah saçımı ağarmadan gel Şimdilik güzelsin her şey seninle Seni son bir defa görmem belki de Aaahhh... *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Karanlık gecelerimin yıldızı sensin Hep böyle bekletip hep söyletirsin Hep yalan yeminler hep yalan sözler Bir gün gerçek olup gelemez misin gelemez misin? *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin...