Sen de mi Leyla Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Sen de mi Leyla
-
Karanlık gecelerimin yıldızı sen
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Aydınlık dünyamı karartmadan gel
Simsiyah saçımı ağarmadan gel
Şimdilik güzelsin her şey seninle
Seni son bir defa görmem belki de
Aaahhh...
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Karanlık gecelerimin yıldızı sensin
Hep böyle bekletip hep söyletirsin
Hep yalan yeminler hep yalan sözler
Bir gün gerçek olup gelemez misin gelemez misin?
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin...
-
Seni senden bile fazla sevmiştim
Ne yazık aşkımı anlayamadın
Gençliğimi çaldın sen şu ömrümün
Uğrunda ölecek can bırakmadın
***
Bir rüzgar misali savurup durdun
Bütün ümidimi yerlere vurdun
Bana tutacağım dal bırakmadın
***
Adın dudağımda isyanım şimdi
Hayalin karşımda düşmanım şimdi
Seni sevdiğime pişmanım şimdi
Bir daha sevecek his bırakmadın
***
Benim gecelerim artık uykusuz
Yüreğim sayende oldu duygusuz
Neye yarar sanki pişman olmuşuz
Geriye dönecek yol bırakmadın
***
Kime güvenirim bundan böyle ben
Sevip aldanmayı öğrendim senden
Bir acı intizar çıkar dilimden
Diyecek başka bir söz bırakmadın
***
Bırakmadın ben de can bırakmadın
Bir daha sevevek kalp bırakmadın
Bana tutunacağım dal bırakmadın
***
Adın dudağımda isyanım şimdi
Hayalin karşımda düşmanım şimdi
Seni sevdiğime pişmanım şimdi
Bir daha sevecek his bırakmadın
***
Benim gecelerim artık uykusuz
Yüreğim sayende oldu duygusuz
Neye yarar sanki pişman olmuşuz
Geriye dönecek yol bırakmadın
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