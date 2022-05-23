Karanlık gecelerimin yıldızı sen *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Aydınlık dünyamı karartmadan gel Simsiyah saçımı ağarmadan gel Şimdilik güzelsin her şey seninle Seni son bir defa görmem belki de Aaahhh... *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin? *** Karanlık gecelerimin yıldızı sensin Hep böyle bekletip hep söyletirsin Hep yalan yeminler hep yalan sözler Bir gün gerçek olup gelemez misin gelemez misin? *** Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye Gelemez misin gelemez misin...

Seni senden bile fazla sevmiştim Ne yazık aşkımı anlayamadın Gençliğimi çaldın sen şu ömrümün Uğrunda ölecek can bırakmadın *** Bir rüzgar misali savurup durdun Bütün ümidimi yerlere vurdun Bana tutacağım dal bırakmadın *** Adın dudağımda isyanım şimdi Hayalin karşımda düşmanım şimdi Seni sevdiğime pişmanım şimdi Bir daha sevecek his bırakmadın *** Benim gecelerim artık uykusuz Yüreğim sayende oldu duygusuz Neye yarar sanki pişman olmuşuz Geriye dönecek yol bırakmadın *** Kime güvenirim bundan böyle ben Sevip aldanmayı öğrendim senden Bir acı intizar çıkar dilimden Diyecek başka bir söz bırakmadın *** Bırakmadın ben de can bırakmadın Bir daha sevevek kalp bırakmadın Bana tutunacağım dal bırakmadın *** Adın dudağımda isyanım şimdi Hayalin karşımda düşmanım şimdi Seni sevdiğime pişmanım şimdi Bir daha sevecek his bırakmadın *** Benim gecelerim artık uykusuz Yüreğim sayende oldu duygusuz Neye yarar sanki pişman olmuşuz Geriye dönecek yol bırakmadın