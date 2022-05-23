Yok Şarkı Sözleri
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Bu sıralar hiç halim yok gülmeye
Güvenerek daha fazla vermeye
Pişman oldum yüzüm yok geri dönmeye
***
Sevindiğim o küçücük şeylerde, kabullendim
Bu bambaşka yerlerde anladım ki
Senin kokun ellerde yok
***
Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda
Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda
***
Gel inadıma gel
Yok yok yok senin gibisi yok
Ama aldandım herkes yalan dolan
Zor gördüm senmiş güzel olan
Nankörmüş, körmüş sana bakan
Yok yok yok
***
Sevindiğim o küçücük şeylerde kabullendim
Bu bambaşka yerlerde anladım ki
Senin kokun ellerde yok
***
Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda
Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda
***
Gel inadıma gel
Yok yok yok senin gibisi yok
Ama aldandım herkes yalan dolan
Zor gördüm senmiş güzel olan
Nankörmüş, körmüş sana bakan
***
Yok yok yok senin gibisi yok
Ama aldandım herkes yalan dolan
Zor gördüm senmiş güzel olan
Nankörmüş, körmüş sana bakan