Bu sıralar hiç halim yok gülmeye Güvenerek daha fazla vermeye Pişman oldum yüzüm yok geri dönmeye *** Sevindiğim o küçücük şeylerde, kabullendim Bu bambaşka yerlerde anladım ki Senin kokun ellerde yok *** Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda *** Gel inadıma gel Yok yok yok senin gibisi yok Ama aldandım herkes yalan dolan Zor gördüm senmiş güzel olan Nankörmüş, körmüş sana bakan Yok yok yok *** Sevindiğim o küçücük şeylerde kabullendim Bu bambaşka yerlerde anladım ki Senin kokun ellerde yok *** Salındım da durdum ağır ağır geldin rüyamda Bir gece yarısı kap karanlık dünyamda *** Gel inadıma gel Yok yok yok senin gibisi yok Ama aldandım herkes yalan dolan Zor gördüm senmiş güzel olan Nankörmüş, körmüş sana bakan *** Yok yok yok senin gibisi yok Ama aldandım herkes yalan dolan Zor gördüm senmiş güzel olan Nankörmüş, körmüş sana bakan