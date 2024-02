Bir dedin, iki etmedim Sevmediğin hiçbir yere gitmedim Esirgedim, kötü söyletmedim Hepsi geçti, merak bile etmedin Ama sen vefasızsın Kesseler bile acımazsın Sözümü iyi dinle Bundan sonra ben de Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım Sevgilim, benim deli dolu sevgilim Uslanmaz senin iri gözlerin Yıllarca boşuna mı bekledim? Hislerim, vay benim emeklerim Ama sen vefasızsın Kesseler bile acımazsın Sözümü iyi dinle Bundan sonra ben de Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım Üzgünüm Sana layık olamadım Fazla kalamadım Kurtardım kendimi Boş verdim her şeyi Oldum ben de zampara Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım Zampara gibi olacağım Her çiçeğe konup or'da kalacağım Uçarım, doymak bilmez iştahım Seni tanımadan önceki adamım

Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı Ben yarından umutsuzum Böyle biçare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum * Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı Ben yarından umutsuzum Böyle biçare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum * Geçiçi sitem edip acıyı içeceğim Kendime fırsat verip geçeceğim Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim Benim için mutlu olmak hayal kurmak * Ben her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum Ne yazık her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum * Göçen kuşlar çaldılar baharımı Ben yarından umutsuzum Hasret tüketti umutlarımı Ben her bahar mutsuzum * Geçici sitem edip acıyı içeceğim Kendime fırsat verip geçeceğim Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim Benim için mutlu olmak hayal kurmak * Ben her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum Ne yazık her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum