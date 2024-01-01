-
Bir dedin, iki etmedim
Sevmediğin hiçbir yere gitmedim
Esirgedim, kötü söyletmedim
Hepsi geçti, merak bile etmedin
Ama sen vefasızsın
Kesseler bile acımazsın
Sözümü iyi dinle
Bundan sonra ben de
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
Sevgilim, benim deli dolu sevgilim
Uslanmaz senin iri gözlerin
Yıllarca boşuna mı bekledim?
Hislerim, vay benim emeklerim
Ama sen vefasızsın
Kesseler bile acımazsın
Sözümü iyi dinle
Bundan sonra ben de
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
Üzgünüm
Sana layık olamadım
Fazla kalamadım
Kurtardım kendimi
Boş verdim her şeyi
Oldum ben de zampara
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
Zampara gibi olacağım
Her çiçeğe konup or'da kalacağım
Uçarım, doymak bilmez iştahım
Seni tanımadan önceki adamım
-
Aç kollarını canım diye sarayım seni,
Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım.
***
Israr ediyor.
Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim,
Herkes biliyor,
Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim...
***
Israr ediyor.
Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim,
Herkes biliyor,
Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim...
***
Aç kollarını canım diye sarayım seni,
Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım...
***
Aç kollarını canım diye sarayım seni,
Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım...
-
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
***
Bilirim herşey zaman geçer unutulur
Her günün birbirinden güzel olur dilerim
Henüz sabah oldu uykusuz bir gece daha
Gücüm kalmadı tanrım bu son olur
***
Bütün gece
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
-
Bilirim her şey zaman geçer unutulur
Her günün birbirinden güzel olur dilerim
Henüz sabah oldu uykusuz bir gecem daha
Gücüm kalmadı tanrım bu son olur
***
Bütün gece
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
***
Ağla ağla
Bir çıkar yol bulamadım
Senden ayrı senle mutlu olamadım
Çok savaştım zor kazandım doyamadım
Ama ayrılıp gideceğim gör bak
Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak
***
Bütün gece
Sağa dön yatamadım
Sola dön yatamadım
Belki başını koyacak bir diz
Belki derman olacak biri
Tanrıya sığındım çaresiz
-
Yaş dökmesin gözlerin
Ağlatır sözlerim
Unuturum sanma
Şimdiden özledim
***
Sanma ki bitiyoruz
Sanma ki tükenecek
Tarifsiz bu sevda ilelebet sürecek
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Uzak diyarlarda yolunu gözledim
Bekledim umarsız
Senle ben istedim
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
***
Asla kalbime gömemem
Seni bir kalemde silemem
Güneş olupta doğarım bir sen bir ben
-
sana bir şarkı daha yapacağım,
adı unuttum seni olacak.
belki de kimseleri aramıyorum,
tanrım bu yaraları kim saracak?
***
karşımda resmin duruyor
günlerim sensiz geçiyor
bir ömür böyle nasıl sürecek
dayanamıyorum..
***
zaman nasıl hızlı geçiyor..
gözlerim dolu dolu oluyor.
saatlerce bizi izlemeye
doyamıyorum
***
şimdi kalbimi mi beynimi mi dinleyim
anlamadım ki ben şimdi neyleyim?
seni çıkarıp içimden atamıyorum
***
hayır hayır ama artık olmaz,
bundan böyle yerin dolmaz..
seni çaldığın kalbime gömüyorum.
***
kalbimi mi beynimi mi dinleyim
anlamadım ki ben şimdi neyleyim?
seni çıkarıp içimden atamıyorum
***
hayır hayır ama artık olmaz,
bundan böyle yerin dolmaz..
seni çaldığın kalbime gömüyorum.
-
İnanmıyorum nasıl ayrıldık?
Kime aldandık kara sevdaydık..
Biz seninle dağlara ferman,
Dillere destan ellere hüsran...
***
İçime sığmıyor derdim kederim
Özledim yemin ederim
Bilsen nasıl çarpıyor
Yüreğimde ellerim
***
Sevgilim 'bitti bu aşk hoşça kal'
Diyorsun olsun
Dağ gibi çeker giderim
Üzüntü yaratma
Ömrümü verdim yollarına serdim diye
Hiç önemi yok rica ederim
***
Bekliyorum sabah olur mu?
Kapı çalar mı, beni arar mı?
Biz onunla dağlara ferman,
Dillere destan ellere hüsran...
***
İçime sığmıyor derdim kederim
Özledim yemin ederim
Bilsen nasıl çarpıyor
Yüreğimde ellerim
***
Sevgilim 'bitti bu aşk hoşça kal'
Diyorsun olsun
Dağ gibi çeker giderim
Üzüntü yaratma
Ömrümü verdim yollarına serdim diye
Hiç önemi yok rica ederim
-
Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı
Ben yarından umutsuzum
Böyle biçare kalınır mı?
Ben her bahar mutsuzum
*
Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı
Ben yarından umutsuzum
Böyle biçare kalınır mı?
Ben her bahar mutsuzum
*
Geçiçi sitem edip acıyı içeceğim
Kendime fırsat verip geçeceğim
Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim
Benim için mutlu olmak hayal kurmak
*
Ben her bahar, ben her bahar
Ben her bahar mutsuzum
Ne yazık her bahar, ben her bahar
Ben her bahar mutsuzum
*
Göçen kuşlar çaldılar baharımı
Ben yarından umutsuzum
Hasret tüketti umutlarımı
Ben her bahar mutsuzum
*
Geçici sitem edip acıyı içeceğim
Kendime fırsat verip geçeceğim
Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim
Benim için mutlu olmak hayal kurmak
*
Ben her bahar, ben her bahar
Ben her bahar mutsuzum
Ne yazık her bahar, ben her bahar
Ben her bahar mutsuzum
-
Sensizliğe her sabah
Uyanır sadece bakarım
Gözlerimi sımsıkı kapar
Çaresiz Allah’a haykırırım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Sığınıp yağmura yağarım beraber
Damlalara sarılır ağlarım
Kara bulutlar çökmüş üstüme
Sensiz gülüm açmaz solarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
Yalvarırım yanarım
Kim ne dese kanarım
Kaybetmem umutlarımı
Yine açar yine de bakarım
-
Külliyen yalan
Çok sevdim seni
Neler çektim elinden
Mahvettin beni
Külliyen yalan
Çok sevdim seni
Neler çektim elinden
Mahvettin beni
Sevmedim ama hep numara yaptım
Kendime bile parayla sattım
Gelmedim ama hep yarına attım
Dibinde kalmış, sıyırdım attım
Sevmedim ama hep numara yaptım
Kendime bile parayla sattım
Gelmedim ama hep yarına attım
Dibinde kalmış, sıyırdım attım
Külliyen yalan
Çok sevdim seni
Neler çektim elinden
Mahvettin beni
Külliyen yalan
Çok sevdim seni
Neler çektim elinden
Mahvettin beni
Sevmedim ama hep numara yaptım
Kendime bile parayla sattım
Gelmedim ama hep yarına attım
Dibinde kalmış, sıyırdım attım
Sevmedim ama hep numara yaptım
Kendime bile parayla sattım
Gelmedim ama hep yarına attım
Dibinde kalmış, sıyırdım attım
Sevmedim ama hep numara yaptım
Kendime bile parayla sattım
Gelmedim ama hep yarına attım
Dibinde kalmış, sıyırdım attım
Sevmedim ama hep numara yaptım
Kendime bile parayla sattım
Gelmedim ama hep yarına attım
Dibinde kalmış, sıyırdım attım
-
Başa bela bir duygu bu
Anlatılmaz tarif olmaz
Yere sığmaz deniz almaz
Akla zarar bir duygu bu
*
Aklım hep senınle
Kal gitme benimle
Bak bana deli diyorlar
Zararım kendime
*
Sen bana büyü yaptın
Yüreğime demir attın
Ateşimi kor yaptın
Azalmıyor azalmıyor
*
Yıkamadım gömleğini
Tenin kokar heryerinde
Henüz ufak bir veletsin
Büyütürüm ellerimle