Ziyan Gitme diye mi kavgam Yaşamayı mi seçtim Askta gurur olmazmış Yalnızlık kötü bir secim Sensizlik acı bir bicim *** Ağlarsa anam ağlar Yalan olur gerisi beni anlamaz Hiç olmazsa nasibim olur Beni de vur yaban ellere güven olmaz *** Bu kalbin hep sesi kesik sana ezik Boyu gayri civan durmaz Bir şey daha var düzeni bozuk Yarası derin içinde de can durmaz *** Susarım sözünü tutarım Nefesinle hayat bulurum Söz buyur sana kul olur Bu can bin de bin kere ölür *** Git deme kurban olurum Senle yaşadım son bulurum Yıllarım zindanım olur Sensiz zarar ziyan olurum

Aşkım Aşkım Aynı mehtaba bakıp Aynı yıldızı sen de izliyor musun? Aynı filmi seyredip Aynı sahnede sen de ağlıyor musun? Aynı kitabı okuyup Aynı satırı sen de çiziyor musun? *** Affına sığınıp bir cahillik edip Sana sesleniyorum Her gece dua edip hayallere dalıp Seninle yaşıyorum *** Şimdi zamanı geldi sana haykırıyorum uyuyor musun? duyuyor musun? *** Aşkım Aşkım Bu gece kendime şaştım Gururum kapalı bir duvardı Bu benim bütün dünyamdı Onu da senin için açtım *** Aşkım Aşkım Bu gece ışıkları yaktım Oturup pencerenin önüne Gelecek misin diye baktım Sonunda kendime şaştım *** Affına sığınıp bir cahillik edip Sana sesleniyorum Her gece dua edip hayallere dalıp Seninle yaşıyorum *** Şimdi zamanı geldi sana haykırıyorum uyuyor musun? duyuyor musun? *** Aşkım Aşkım Bu gece kendime şaştım Gururum kapalı bir duvardı Bu benim bütün dünyamdı Onu da senin için açtım *** Aşkım Aşkım Bu gece ışıkları yaktım Oturup pencerenin önüne Gelecek misin diye baktım Sonunda kendime şaştım *** Aşkım Aşkım Bu gece kendime şaştım Gururum kapalı bir duvardı Bu benim bütün dünyamdı Onu da senin için açtım *** Aşkım Aşkım Bu gece ışıkları yaktım Oturup pencerenin önüne Gelecek misin diye baktım Sonunda kendime şaştım *** Şimdi yoksun kim aldı her şeyim sen de kaldı biliyor musun? , duyuyor musun?

Doğum Günü Tek başıma dört duvar Sanki mevsim hep bana sonbahar O duvarlarda seninle mutlu mesut günlerin resmi var Resimlerin hep güleç üzgün olan bir tane var haydi seç Senin Aldığın çerçevenin içinde mutsuzum yalnızım *** Bugün bir başka yüreğim yanıyor Kendimden önce merak ediyor soruyorum Başka ellerde belki de mutlusun Bense seninle bittiğim yerde duruyorum *** Bugün senin doğum günündü Ömrüm yıllara bölündü Ruhumu teninle boyadım Evimdir kokunla yaşadım Buda sana hediyem alırsan Aklının bir yerinde dursun Unutma yaşıyor olursam Aynı adreste bulursun *** Bugün bir başka yüreğim yanıyor Kendimden önce merak ediyor soruyorum Başka ellerde belki de mutlusun Bense seninle bittiğim yerde duruyorum *** Bugün senin doğum günündü ömrüm yıllara bölündü Ruhumu teninle boyadım Evimdir kokunla yaşadım Buda sana hediyem alırsan Aklının bir yerinde dursun Unutma yaşıyor olursam Aynı adreste bulursun *** Bugün senin doğum günündü adettendir Bunca yıllık ömrümü sende kalan gönlümü Yüzümdeki kırık tebessümle topladım hediye yaptım Kendimi getirir verirdim ama Bende kalan tek vasfın gurur yaptım Asla sevmedim yine gözümde bir damla yaşsın Yeni yaşın kutlu olsun Aşkım!

Geçer Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer Deli divane gönlüm aşka aşka Aşka vurgunum ben *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer Deli divane gönlüm aşka aşka Aşka *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sen de bir an öyle kal nasıl olsa *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer Deli divane gönlüm aşka aşka Aşka vurgunum ben

Kızılca Güneş Bu ne zarar bu ne acı Durulmadı doyamadı acımadı umarsız içimdeki sancı Bu ne akşam vakti Bu ne alaca karanlık batmak bilmeyen kızılca güneş Bana bu son bir an olsun Duman olsun daha da görmesin bu diyar Sensiz sabahlar *** Bekleyecek ve göreceğim Hep yalnız yürüyeceğim Bu koca kalabalık yollarda Belki de tükeneceğim *** Yeminim var ve de tutacağım, Ömür boyu dayanacağım Bu kör karanlık kuyularda Belki de boğulacağım *** Bu hayata kimseleri sokmam artık Kimseleri mutsuz etmem artık Yalnız doğdum yalnız öleceğim Seni uzaktan izleyeceğim Yalnız doğdum yalnız öleceğim Bedelini kendim ödeyeceğim *** Bu ne zarar bu ne acı Durulmadı doyamadı acımadı umarsız içimdeki sancı Bu ne akşam vakti Bu ne alaca karanlık batmak bilmeyen kızılca güneş Bana bu son bir an olsun Duman olsun daha da görmesin bu diyar Sensiz sabahlar *** Bekleyecek ve göreceğim Hep yalnız yürüyeceğim Bu koca kalabalık yollarda Belki de tükeneceğim *** Yeminim var ve de tutacağım, Ömür boyu dayanacağım Bu kör karanlık kuyularda Belki de boğulacağım

Neler Neler Sığınacak başka kimim var Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen *** Neler neler neler neler Neler yaşatıyorum Neler neler neler neler Ne savaşlar veriyorum Neler neler neler neler Gözümde büyütüyorum Neler neler neler neler Ne hayaller kuruyorum *** Allah'ım yardım et Yardım et ölüyorum Bu benimki yol değil Kendimi biliyorum Mışıl mışıl uyuyor Duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece Kendimi yiyorum *** Sığınacak başka kimim var Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen *** Neler neler neler neler Neler yaşatıyorum Neler neler neler neler Ne savaşlar veriyorum Neler neler neler neler Gözümde büyütüyorum Neler neler neler neler Ne hayaller kuruyorum *** Allah'ım yardım et Yardım et ölüyorum Bu benimki yol değil Kendimi biliyorum Mışıl mışıl uyuyor Duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece Kendimi yiyorum *** Neler neler neler neler...