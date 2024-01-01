Kışkırtma Şarkı Sözleri
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Kaç gündür hasret bu eller
Yar sana dokunmaya hasret
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Kaç gecedir yorgun bu diller
Gel de şu ateşini hafiflet
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Kaç zamandır özledi bu gözler
Tut elimi evine hapset
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Kaç gecedir yorgun bu diller gel de şu ateşime
zorlama böyle oynama
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Kışkırtma çıldırtma
Çıldırtma kışkırtma
Zalimsin, hainsin
Eski yarimsin anla
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Artık biraz geç oldu
Vur vur başını dağlara
Ben de yeni aşklar oldu
*
Zalimsin, hainsin
Eski yarimsin ah, anla
Kışkırtma çıldırtma
Çıldırtma kışkırtma
*
Artık biraz geç oldu
Vur vur başını dağlara
Ben de yeni aşklar oldu
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Yanıyor yüreğim aşkınla
Ağlıyor gözlerim yalnızca
Seninle bir ömür istiyorum
*
Yalnız bir ışık bekliyordum
Beraber yaşamalıyız hayatı
Sen benim ben senin olmalıyız
*
Yağmur dolu bir akşamda seninle
Yürümüştük ya o güzel sahilde
Ellerimi sımsıcak ellerinde
*
Dudağımda sen yalnız sen ve ben
Beraber yaşamalıyız hayatı
Sen benim ben senin olmalıyız
*
Olmuyor sensiz
Olmuyor canım
Olmuyor hayaller
Olmuyor bu rüya