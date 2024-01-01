Kışkırtma çıldırtma Çıldırtma kışkırtma Zalimsin, hainsin Eski yarimsin anla * Artık biraz geç oldu Vur vur başını dağlara Ben de yeni aşklar oldu * Zalimsin, hainsin Eski yarimsin ah, anla Kışkırtma çıldırtma Çıldırtma kışkırtma * Artık biraz geç oldu Vur vur başını dağlara Ben de yeni aşklar oldu

Kaç gündür hasret bu eller Yar sana dokunmaya hasret * Kaç gecedir yorgun bu diller Gel de şu ateşini hafiflet * Kaç zamandır özledi bu gözler Tut elimi evine hapset * Kaç gecedir yorgun bu diller gel de şu ateşime zorlama böyle oynama

Yanıyor yüreğim aşkınla Ağlıyor gözlerim yalnızca Seninle bir ömür istiyorum * Yalnız bir ışık bekliyordum Beraber yaşamalıyız hayatı Sen benim ben senin olmalıyız * Yağmur dolu bir akşamda seninle Yürümüştük ya o güzel sahilde Ellerimi sımsıcak ellerinde * Dudağımda sen yalnız sen ve ben Beraber yaşamalıyız hayatı Sen benim ben senin olmalıyız * Olmuyor sensiz Olmuyor canım Olmuyor hayaller Olmuyor bu rüya