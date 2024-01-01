Yanıyor yüreğim aşkınla Ağlıyor gözlerim yalnızca Seninle bir ömür istiyorum * Yalnız bir ışık bekliyordum Beraber yaşamalıyız hayatı Sen benim ben senin olmalıyız * Yağmur dolu bir akşamda seninle Yürümüştük ya o güzel sahilde Ellerimi sımsıcak ellerinde * Dudağımda sen yalnız sen ve ben Beraber yaşamalıyız hayatı Sen benim ben senin olmalıyız * Olmuyor sensiz Olmuyor canım Olmuyor hayaller Olmuyor bu rüya