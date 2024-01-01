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Bahçası var, bağı var
Ayvası var, narı var
Bahçası var, bağı var
Ayvası var, narı var
Atamızdan yadigâr
Bizde atabarı var
Atamızdan yadigâr oy
Bizde atabarı var
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Uzun uzun kamışlar
Ucunu budamışlar
Benim ela gözlümü
Gurbete yollamışlar
Benim ela gözlümü oy
Gurbete yollamışlar
Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
Ben bir uzun kamışım
Yoluna dikilmişim
İster al, ister alma
Alnına yazılmışım
İster al, ister alma oy
Alnına yazılmışım
Atabarıdır barı
Bahçede gördüm yâri
Atabarıdır barı
Bahçede gördüm yâri
Seslendim, ses vermedi
Ağladım zarı zarı
Seslendim, ses vermedi oy
Ağladım zarı zarı
Seslendim, ses vermedi
Ağladım zarı zarı
Seslendim, ses vermedi oy
Ağladım zarı zarı
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Bahçeye gel bahçeye
Bahçeye gel bahçeye
Kuru fındık bulursun
Kuru fındık bulursun
Alacaksan al beni
Alacaksan al beni
Sonra pişman olursun
Sonra pişman olursun
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağrımış
Zil çalıp oynamaktan
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağrımış
Zil çalıp oynamaktan
Boztepe'ye çıkmalı
Boztepe'ye çıkmalı
Şu Ordu'ya bakmalı
Şu Ordu'ya bakmalı
Böyle güzel kızları
Böyle güzel kızları
Saz çalıp oynatmalı
Saz çalıp oynatmalı
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağrımış
Zil çalıp oynamaktan
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağrımış
Zil çalıp oynamaktan
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağrımış
Zil çalıp oynamaktan
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
Parmakları ağrımış
Zil çalıp oynamaktan
Haydi yavrum oymaktan
Yar gelir oynamaktan
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Çarşamba'yı sel aldı
Bir yar sevdim el aldı aman aman
Bir yar sevdim el aldı
Keşke sevmez olaydım
Elim koynumda kaldı aman aman
Elim koynumda kaldı
Oy ne imiş ne imiş aman aman
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek imiş
Yılan çıkar kamışa
Su neylesin yanmışa aman aman
Su ne yapsın yanmışa
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa aman aman
Yarinden ayrılmışa
Oy ne imiş ne imiş aman aman
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek imiş
Oy ne imiş ne imiş aman aman
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek imiş
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Çavuşlu diye diye düştum yollara düştum
Çavuşlu diye diye düştum yollara düştum
Ander galsun sevdasi bak ne hallara düştum
Ander galsun sevdasi bak ne hallara düştum
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Kızil ağaç benumsun yapraklarun delinsun
Kızil ağaç benumsun yapraklarun delinsun
Bu yıl da evlenmiyom bekar kızlar sevunsun
Bu yıl da evlenmiyom bekar kızlar sevunsun
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Ayişe diye diye Fadime diyemedum
Ayişe diye diye Fadime diyemedum
Fadime diye diye Emine diyemedum
Fadime diye diye Emine diyemedum
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
Al aşağ vur dizi boban görmesun bizi
Boban görursa bizi eldürur ikimuzi
-
Erzurum çarşı pazar
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
*
İçinde bir kız gezer oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
*
Elinde divit kalem
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
*
Katlime ferman yazar oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
*
Seni vermem ellere
Leylim aman aman
Leylim aman aman
Leylim aman aman suna yarim
*
Nicedir bu canım sağ oy
Nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman
Sarı gelin aman suna yarim
-
Gine Yeşerdi Fındık Dalları,
Acep Ne Olacak Yarin Halları,
Dalgalanıyor Pembe Şalvarı.
Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma,
Beyaz Kollarını Dola Boynuma.
*
Tabya Başında Kızlar Yan Yana,
İçlerinden Biri Göz Etti Bana,
Nur Olsun Seni Doğuran Ana.
Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma,
Beyaz Kollarını Dola Boynuma.
*
Fındık Dalları Yerlere Değer,
Yarin Bakışları Kalbime Değer.
Ölürüm Seni Almazsam Eğer.
Kız Allan Pullan Gel Gel Gel Yanıma,
Beyaz Kollarını Dola Boynuma.
-
Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı Martin yaptırdım da narinim kendi neslime
Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu'n sorar isen narinim aslan yürekli
Hekimoğlu derler bir yiğit uşak
Bir omuzdan bir omuza narinim yüz arma fişek
*
Bahçede armut dibinde kaymak yedin mi
Hekimoğlu'n görünce de narinim budur dedin mi
Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye de Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim
Ünye de Fatsa arası ordu da kuruldu
Hekimoğlu dediğin de narinim orda vuruldu
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İndim Dere Irmağa (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Zeytin Dalı Kırmağa (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Geldim Seni Almağa (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Başladın Ağlama (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
*
Nayda Nayda Nanay Da Hoy Nanay Da
Cilveloy Nanay Da
*
Pınar Başı Pıtırak (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Gel Burada Oturak (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Bir Sen Söyle Bir De Ben (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Bu Sevdadan Kurtulak (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
*
Nayda Nayda Nanay Da Hoy Nanay Da
Cilveloy Nanay Da
*
Karşıda Gül Menevşe (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Gel Güneşe Güneşe (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Senin Yarin Gül İse (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
Benim Yarim Menevşe (Hoy Nanay Da Cilveloy Nanay Da)
*
Nayda Nayda Nanay Da Hoy Nanay Da
Cilveloy Nanay Da
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Ne işlerin var idi
Sis dağı başlarında
Neydi başıma gelen
Gencecük yaşlarımda
Gidemiyum yaylıya
Yaylıya yaylamıya
*
Oy kadirga kadirga
Cuma gelmedi mi
Senin bu yalanların
Daha tükenmedi mi
*
Gidemiyum yaylıya
Yaylıya yaylamıya
İki seneden beri
Düştüm gara sevdaya oy dağlar
-
Oy bahçanize ben giremedim yavrum
Gazelden oy oy gazelden oy
Gazelden oy oy gazelden oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Güzelden oy oy güzelden oy
Güzelden oy oy güzelden oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Kızlardan oy oy kızlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
Oy bahçanize ben giremedim yavrum
Gazelden oy oy gazelden oy
Gazelden oy oy gazelden oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Güzelden oy oy güzelden oy
Güzelden oy oy güzelden oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Kızlardan oy oy kızlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
-
Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara hey
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara hey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
*
Emrah der bu günümdür
Arşa çıkar tütünümdür hey
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara hey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey