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7/24 Dinle Anadolu'dan Esintiler

Anadolu'dan Esintiler Şarkı Sözleri

Taner Can Anadolu'dan Esintiler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Taner Can Anadolu'dan Esintiler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadolu'dan Esintiler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Taner Can

Taner Can

Anadolu'dan Esintiler

  • Bahçeye Gel Bahçeye

  • Atabarı

  • Çarşambayı Sel Aldı

  • Çavuşlu Diye Diye

  • Erzurum Çarsı Pazar

  • Gine Yeşerdi Fındık Dalları

  • Hekimoğlu

  • İndim Dere Irmaga

  • Ne Islerin Var İdi

  • Oy Bahçenize

  • Tutam Yar Elinden

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