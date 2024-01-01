Oy Bahçenize Oy bahçanize ben giremedim yavrum Gazelden oy oy gazelden oy Gazelden oy oy gazelden oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Güzelden oy oy güzelden oy Güzelden oy oy güzelden oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay Oy bahçenize ben giremedim yavrum Kazlardan oy oy kazlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Kızlardan oy oy kızlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay Oy bahçanize ben giremedim yavrum Gazelden oy oy gazelden oy Gazelden oy oy gazelden oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Güzelden oy oy güzelden oy Güzelden oy oy güzelden oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay Oy bahçenize ben giremedim yavrum Kazlardan oy oy kazlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Kızlardan oy oy kızlardan oy Kazlardan oy oy kazlardan oy Hele hele yürü fistanını sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay, nanayda nay Nanayda nay nay, nanayda nay

Feryat Bu gün de aradım hep sokaklarda Yaşanmışlar kalmış hep anılarda Yazık değil mi gülüm geçen yıllara Gittin ya o gidiş sebepsiz yere Gittin ya o gidiş sebepsiz yere *** Seni seviyorum bak söylüyorum Seni seviyorum hep özlüyorum Seni kimselerden soramıyorum Ah feryat, feryat ediyorum Ah feryat, feryat ediyorum *** Bir anın bir anına uymuyor senin Gönlüme açtığın yara çok derin Severken ayrılmam, ölürüm derdin Gittin ya o gidiş sebepsiz yere Gittin ya o gidiş sebepsiz yere *** Seni seviyorum bak söylüyorum Seni seviyorum hep özlüyorum Seni kimselerden soramıyorum Ah feryat, feryat ediyorum Ah feryat, feryat ediyorum

Aşkımsın Sen Olur da bir gün beni terk edersen eğer Son defa kapımı çal, çal da öyle git Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret İstersen beni de vur, vur da öyle git *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde İki damla yaş olursun Gözlerimde sözlerimde *** Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner Gidişin var ya beni, içten içe yıkar Sen olmasan da hayalin bana yeter *** Aşkımsın sen, gecelerde Yüreğimde, bedenimde İki damla yaş olursun Gözlerimde sözlerimde

Sözlerim Sevenlere Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum Çok yanarsın dediler yüreğimi avuttum Hayalimde gözlerimde inan seni büyüttüm Yaşamadım mutluluğu ağladım gecelerde *** Bu sözlerim sevenlere duysunlar feryadımı Eriyorum günden güne silsinler gözyaşımı Yorgunum dostlarım yorgunum artık Bundan sonra aşklara dargınım artık *** Seviyormuş özlüyormuş deseler de inanmam Hasretim sonum olsa ölürüm yaşayamam Dağları aşarım ben taş kalbini aşamam Ferhat olup yaşarım ben yaşarım hecelerde *** Bu sözlerim sevenlere duysunlar feryadımı Eriyorum günden güne silsinler gözyaşımı Yorgunum dostlarım yorgunum artık Bundan sonra aşklara dargınım artık

Daha Elin Olmadım Bir alışkanlıksın, bir kara sevda Hala bir kor gibi yanıyor tenim Zannetme ki ben de sararıp soldum Daha elin olmadım hala seninim *** Yine tutuyorum senin yasını Gittin ya öğrendim ağlamasını Yerine koymadım bir başkasını Daha elin olmadım hala seninim *** Yine tutuyorum senin yasını Gittin ya öğrendim ağlamasını Yerine koymadım bir başkasını Daha elin olmadım hala seninim *** Gelişine kurdum saatlerimi Hasretinle sardım gecelerimi Sana saklıyorum özlemlerimi Daha elin olmadım hala seninim Daha elin olmadım hala seninim *** Gelişine kurdum saatlerimi Hasretinle sardım gecelerimi Sana saklıyorum özlemlerimi Daha elin olmadım hala seninim Daha elin olmadım hala seninim *** Gelişine kurdum saatlerimi Hasretinle sardım gecelerimi Sana saklıyorum özlemlerimi Daha elin olmadım hala seninim Daha elin olmadım hala seninim *** Gelişine kurdum saatlerimi Hasretinle sardım gecelerimi Sana saklıyorum özlemlerimi Daha elin olmadım hala seninim Daha elin olmadım hala seninim

Duysunlar Böyle severken deli gibi özlerken, Onun için her derdi çekerken Gitmek var mı, ayrılmak var mı? Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı? *** Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi, Yasaksa kime ne, ölümüm seninle... *** Böyle isterken, her şeye razıyken, Onun için her gece ağlarken Böyle isterken, her şeye razıyken, Onun için gözyaşı dökerken Gitmek var mı, ayrılmak var mı? Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı? *** Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi, Yasaksa kime ne, ölümüm seninle...

Gideceğin Yeri Söyle Duygularım sel sel olmuş, Akar gider gözlerimden Çekilecek dert kalmadı, İsyanım var kaderime *** Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini *** Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp sevmekse, sevmekse Sevmekse seveceğim *** Darılmışım bu dünyaya Dost olmuşum kadehlerle Sevmek bana yasak olmuş Baş başayım kaderimle *** Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini *** Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim Her şeyi göze alıp ölmekse, ölmekse Ölmekse öleceğim

Ağlamam Ondan Böyle gözyaşı dökmezdim Böyle eriyip gitmezdim Sevdim diye kandırdı ya Yıllarımı harcadı ya Ondan ağlamam ondan *** Yandım yandım ama ben ona değil Yandım yandım ama hasrete değil Sevda bitti oldu yalan Canım dedim oldu yılan Ondan ağlamam ondan Duygularla oynadı ya Beni böyle ağlattı ya Ondan ağlamam ondan *** Yazık nasıl da inandım Yazık nasıl da aldandım Gönlüm bunu hak etmiyor Bu dert beni kahrediyor Ondan ağlamam ondan *** Yandım yandım ama ben ona değil Yandım yandım ama hasrete değil Sevda bitti oldu yalan Canım dedim oldu yılan Ondan ağlamam ondan Duygularla oynadı ya Beni böyle ağlattı ya Ondan ağlamam ondan

Dönmeseydin Sana yabancı eller dokunmuş Hiç dönmeseydin dönmeseydin Gönül dağına hep eller konmuş Hiç dönmeseydin dönmeseydin *** Güzelliğini zaman götürmüş Zalim insanlar seni bitirmiş Gururlu başın yerlere değmiş Hiç dönmeseydin dönmeseydin *** Hala aklımda böyle bir gündü Çaresiz kalan ümitler söndü Seni çok seven o insan öldü Hiç dönmeseydin dönmeseydin.

Ziyan Oldum Yazımı yazan kalem dünde kırılmış, Bağırmışım, çağırmışım sesim kısılmış Kara kaplı deftere de ismim yazılmış Var mı böyle bir şey, var mı söyleyin Yaşamaktan yorulmuşum çare söyleyin *** İster miydim böyle olsun İsterdim ki zaman dursun Şu dünyada sevenlere Çektiklerim deva olsun *** Ziyan oldum, ziyan oldum Kaderimin elinde Davacıyım yaşadığım Dünümle bugünüme Bitmez oldu, bitmez oldu Hesabım kaderimle *** Bir görüşle anlar oldum insan yüzünden Dostlar bile anlamaz garip halimden Yorulmuşum, tükenmişim, kahrolmuşum ben Var mı böyle bir şey, var mı söyleyin Yaşamaktan yorulmuşum çare söyleyin