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7/24 Dinle Taner Özsoy

Taner Özsoy

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01

Söm Söm

Taner Özsoy 03:29
02

Yekte

Taner Özsoy 03:11
03

Romen Kızı

Taner Özsoy 03:21
04

Oyalı Yazma

Taner Özsoy 03:12
05

Yörük Ali

Taner Özsoy 03:45
... KAPAT
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Albümler

Anadolu Ekspresi Taner Özsoy

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