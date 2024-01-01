Kara Gözlüm Efkarlanma (Kışlada Bahar)(4 Şarkı Sözleri
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Taner Şener
Kara Gözlüm Efkarlanma (Kışlada Bahar)(4