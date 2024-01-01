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7/24 Dinle Şimdi 90'Lar

Şimdi 90'Lar Şarkı Sözleri

Taner Şimdi 90'Lar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Taner Şimdi 90'Lar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi 90'Lar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Taner

Taner

Şimdi 90'Lar

  • Affetmedim Kendimi

  • Mahmure

  • Abone

  • Ah Canım Vah Canım

  • Çık Hayatımdan

  • Parolayı Söyle

  • Ben Böyleyim İşte

  • Tanıma Beni

  • Alladı Pulladı

  • Bi Daha Anlat Annane

  • Gittin Gideli

  • Bensiz Olsun

  • Sen De Başini Alıp Gitme

  • Kaçın Kurası

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