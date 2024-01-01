Affetmedim Kendimi Şarkı Sözleri
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Dert yine dert, bıktım senden
Git hadi git koptuk zaten,
Her sebebin bendim madem,
Neden sustun, neden
*
Olanlar oldu, yakalandık
Fırtınadan yara aldık
Olanca sevda bir kalemde
Silinip gitti...
*
Yıllarca aynı rol, aynı perde
Yıllarca aynı ev aynı yerde
Sevdim de katlandım bunca derde
Ama çok yanlıştı,
Adı yanlış aşktı
Ama suç hep bende
-
Ne yapar bize, ne yazar uzaklar
Yenemez bizi, yıkamaz bizi fırtınalar
Hepsi geçecek, biraz daha sabret
Hepsi geçecek
*
Ne yapar bize, ne yazar uzaklar
Yenemez bizi, yıkamaz bizi fırtınalar
Hepsi bitecek bu dertlerin sabret
Hepsi bitecek
*
Yine yüzün gülecek, sana yemin ederim
Yine bahar gelecek, sana yemin ederim
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Yine sessiz, yine karanlık geceler
Yine yalnız, yine sevdalar uzakta
Yeter artık yeter yalancı sevgiler
Gönül suskun, yine baharlar uzakta
(Gönül suskun, geceler uzun)
*
Beni benden alan bir aşk olmazsa
Hiç çekilmiyor akşamlar
Beni sarhoş eden bir yar olmazsa
Hiç çekilmiyor
*
Böyle yalnız olmuyor
Uykusuz gecelerde
Gönlümün sultanını
Arıyorum her yerde
Hayat yalnız geçmiyor
Öldüm aşkın peşinde
Gönlümün sultanını
Arıyorum her yerde arıyorum
-
Tenime değen bu ılık nefes
Isıtır beni, üşümem canım yıllar var ki inan
Bu kadar sıcak dokunan biri olmadı daha
Sen ah
*
Odama sinen bu yanık kokun
Nicedir uzak, eriyor içim yıllar var ki canım
Bu kadar yakın birisi daha olmadı bana
Sen ah
*
İçim dışım seninle dolsun
Gecem günüm seninle olsun
Al yüreğimi al, avucuna yar
Düşünme hiç, çekinme hiç
*
Gün benim günüm yanımda sen
Kim tutar beni kanımda aşk
Tüm işim gücüm seninle yar
Kim sever beni senin kadar
-
Seni benden alamazlar yapamazlar yar
Bana karşı duramazlar vuramazlar yar
*
Seni burdan göremezler duyamazlar yar
Yüreğimden sökemezler atamazlar yar
*
Yaşamam yar yar olamazsan gönlüme gönülden
Ölürüm can kız alamazsam ben seni köyünden
*
Seni benden alamazlar yapamazlar yar
Yüreğimden sökemezler atamazlar yar
-
Bir gün gelecek duyacaksın beni
Bu sabır varken bende seveceksin beni
Bir gün elbet
*
Bir ömür sürse bile beklerim usanmadan
Sevgilim anla beni, tadı yok aşkların
Sen olmadan
*
Zaten herkesten, her şeyden
Vazgeçmişim ben senin için
*
Ben bu yola yüreğimi koydum
Başkasını düşünemez oldum
Sen de benim gibi yanacaksın
En sonunda bana varacaksın
*
Ben bu işi aklıma koydum
Senden ayrı yaşayamaz oldum
Aşkı sen bana soracaksın
En sonunda bana varacaksın yar.
-
Gel çekinme merhaba de
Ben senin adını bilirim
Hiç yanılmam sen baharsın
Ben bahar tadını alırım
*
Gel bak nasıl yanarım baharım
Sensiz nasıl yaparım
Kop gel bana güzelim ölelim
Aşktan deli olalım
*
Hadi güzelim yeminler ederim
Kulun olurum azimle severim
Sana taparım ne olsa yaparım
He de be gülüm yolunda ölürüm
-
Yar göz bebeğim
Bilirim kırgınsın
Sevdam her şeyim
Dargınsın
Ah! Gonca gülüm
Kadifem bülbülüm
*
Nicedir kızgınsın
Küskünsün
*
Gel ve gör
Güz gibi hüzün taşır bütün günüm
-
Yüreğim her an korku dolu
Ne olur bu sevdanın sonu?
Ellerin hayal mi, gerçek mi,
Ellerin benim mi, değil mi?
*
Gönül buna dayanır mı güzelim,
Sabır yeter mi buna,
Bu işkence çekilir mi güzelim,
Yazık değil mi bana?
*
Ya benim ol her gece
Benimle kal
Aşkımı harcama
*
Ya da girme bir daha
Hayatıma
Bana oyun oynama