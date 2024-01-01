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7/24 Dinle Affetmedim Kendimi

Affetmedim Kendimi Şarkı Sözleri

Taner Affetmedim Kendimi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Taner Affetmedim Kendimi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affetmedim Kendimi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Taner

Taner

Affetmedim Kendimi

  • Bana Varacaksın

  • Kaderci

  • Gönlümün Sultanı

  • Gün Benim Günüm

  • Aynı Perde

  • Can Kız

  • He De Be Gülüm

  • Bir Defa Öleyim

  • Oyun Oynama

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