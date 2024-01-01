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7/24 Dinle Zamansız Şarkılar, Vol. 2

Zamansız Şarkılar, Vol. 2 Şarkı Sözleri

Taner Zamansız Şarkılar, Vol. 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Taner Zamansız Şarkılar, Vol. 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamansız Şarkılar, Vol. 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Taner

Taner

Zamansız Şarkılar, Vol. 2

  • Can Kız

  • Hop De Ft. İskender Paydaş

  • Yetmez Ft İskender Paydaş

  • Hep Karanlık Ft İskender Paydaş

  • Haşa Ft İskender Paydaş

  • Zıt Kutuplar Ft İskender Paydaş

  • Gemiler Ft İskender Paydaş

  • Kadın Ft İskender Paydaş

  • Hiçbir Şey Olmaz Ft İskender Paydaş

  • Aldatmaca Ft İskender Paydaş

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