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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Garo Mafyan
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02
Aynı Perde
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Garo Mafyan
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03
Can Kız
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Garo Mafyan
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04
He De Be Gülüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Garo Mafyan
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05
Bir Defa Öleyim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Garo Mafyan
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