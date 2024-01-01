Gönüllü (Remix) Benim de hâlim içler acısı tutuldum hiç sorma Kopçası koptu bu aşkın meleğim gider son hızla * Durmaya niyetli değil kalbim tıpkı senin gibi Haylazım ve arsızım son günlerde * Aldı alacak canımı bu güzel yollarına serildiğim Kim derse aşk elinden öldüm ben gönüllü öleceğim

Gönüllü Benim de hâlim içler acısı tutuldum hiç sorma Kopçası koptu bu aşkın meleğim gider son hızla * Durmaya niyetli değil kalbim tıpkı senin gibi Haylazım ve arsızım son günlerde * Aldı alacak canımı bu güzel yollarına serildiğim Kim derse aşk elinden öldüm ben gönüllü öleceğim