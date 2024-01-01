Gönüllü Şarkı Sözleri
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Benim de hâlim içler acısı tutuldum hiç sorma
Kopçası koptu bu aşkın meleğim gider son hızla
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Durmaya niyetli değil kalbim tıpkı senin gibi
Haylazım ve arsızım son günlerde
*
Aldı alacak canımı bu güzel yollarına serildiğim
Kim derse aşk elinden öldüm ben gönüllü öleceğim
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Benim de hâlim içler acısı tutuldum hiç sorma
Kopçası koptu bu aşkın meleğim gider son hızla
*
Durmaya niyetli değil kalbim tıpkı senin gibi
Haylazım ve arsızım son günlerde
*
Aldı alacak canımı bu güzel yollarına serildiğim
Kim derse aşk elinden öldüm ben gönüllü öleceğim
-
Huzurum yok dardayım ve senden uzaktayım
Acıyla kederle seni bekliyorum
Karanlığın içinde sensiz geçti hep dünler
Umutlar tükendi ben hâlâ bekliyorum
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Yaşlandım artık bu dünyada benim sensiz ne işim var
Yoruldum artık bu dünyada benim sensiz ne işim var
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Kara gözlüm yaban ellerdeyim kurtar beni ölüme verme
Kara gözlüm yaban ellerdeyim kurtar beni ölüme verme