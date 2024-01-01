Gün Benim Günüm Şarkı Sözleri
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Tenime değen bu ılık nefes
Isıtır beni, üşümem canım yıllar var ki inan
Bu kadar sıcak dokunan biri olmadı daha
Sen ah
*
Odama sinen bu yanık kokun
Nicedir uzak, eriyor içim yıllar var ki canım
Bu kadar yakın birisi daha olmadı bana
Sen ah
*
İçim dışım seninle dolsun
Gecem günüm seninle olsun
Al yüreğimi al, avucuna yar
Düşünme hiç, çekinme hiç
*
Gün benim günüm yanımda sen
Kim tutar beni kanımda aşk
Tüm işim gücüm seninle yar
Kim sever beni senin kadar