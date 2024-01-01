Tenime değen bu ılık nefes Isıtır beni, üşümem canım yıllar var ki inan Bu kadar sıcak dokunan biri olmadı daha Sen ah * Odama sinen bu yanık kokun Nicedir uzak, eriyor içim yıllar var ki canım Bu kadar yakın birisi daha olmadı bana Sen ah * İçim dışım seninle dolsun Gecem günüm seninle olsun Al yüreğimi al, avucuna yar Düşünme hiç, çekinme hiç * Gün benim günüm yanımda sen Kim tutar beni kanımda aşk Tüm işim gücüm seninle yar Kim sever beni senin kadar