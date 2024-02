Yine sessiz, yine karanlık geceler Yine yalnız, yine sevdalar uzakta Yeter artık yeter yalancı sevgiler Gönül suskun, yine baharlar uzakta (Gönül suskun, geceler uzun) * Beni benden alan bir aşk olmazsa Hiç çekilmiyor akşamlar Beni sarhoş eden bir yar olmazsa Hiç çekilmiyor * Böyle yalnız olmuyor Uykusuz gecelerde Gönlümün sultanını Arıyorum her yerde Hayat yalnız geçmiyor Öldüm aşkın peşinde Gönlümün sultanını Arıyorum her yerde arıyorum

Dert yine dert, bıktım senden Git hadi git koptuk zaten, Her sebebin bendim madem, Neden sustun, neden * Olanlar oldu, yakalandık Fırtınadan yara aldık Olanca sevda bir kalemde Silinip gitti... * Yıllarca aynı rol, aynı perde Yıllarca aynı ev aynı yerde Sevdim de katlandım bunca derde Ama çok yanlıştı, Adı yanlış aşktı Ama suç hep bende

Seni benden alamazlar yapamazlar yar Bana karşı duramazlar vuramazlar yar * Seni burdan göremezler duyamazlar yar Yüreğimden sökemezler atamazlar yar * Yaşamam yar yar olamazsan gönlüme gönülden Ölürüm can kız alamazsam ben seni köyünden * Seni benden alamazlar yapamazlar yar Yüreğimden sökemezler atamazlar yar

Bir gün gelecek duyacaksın beni Bu sabır varken bende seveceksin beni Bir gün elbet * Bir ömür sürse bile beklerim usanmadan Sevgilim anla beni, tadı yok aşkların Sen olmadan * Zaten herkesten, her şeyden Vazgeçmişim ben senin için * Ben bu yola yüreğimi koydum Başkasını düşünemez oldum Sen de benim gibi yanacaksın En sonunda bana varacaksın * Ben bu işi aklıma koydum Senden ayrı yaşayamaz oldum Aşkı sen bana soracaksın En sonunda bana varacaksın yar.

Gel çekinme merhaba de Ben senin adını bilirim Hiç yanılmam sen baharsın Ben bahar tadını alırım * Gel bak nasıl yanarım baharım Sensiz nasıl yaparım Kop gel bana güzelim ölelim Aşktan deli olalım * Hadi güzelim yeminler ederim Kulun olurum azimle severim Sana taparım ne olsa yaparım He de be gülüm yolunda ölürüm

Yar göz bebeğim Bilirim kırgınsın Sevdam her şeyim Dargınsın Ah! Gonca gülüm Kadifem bülbülüm * Nicedir kızgınsın Küskünsün * Gel ve gör Güz gibi hüzün taşır bütün günüm

Yüreğim her an korku dolu Ne olur bu sevdanın sonu? Ellerin hayal mi, gerçek mi, Ellerin benim mi, değil mi? * Gönül buna dayanır mı güzelim, Sabır yeter mi buna, Bu işkence çekilir mi güzelim, Yazık değil mi bana? * Ya benim ol her gece Benimle kal Aşkımı harcama * Ya da girme bir daha Hayatıma Bana oyun oynama