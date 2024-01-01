Karagözlüm Huzurum yok dardayım ve senden uzaktayım Acıyla kederle seni bekliyorum Karanlığın içinde sensiz geçti hep dünler Umutlar tükendi ben hâlâ bekliyorum * Yaşlandım artık bu dünyada benim sensiz ne işim var Yoruldum artık bu dünyada benim sensiz ne işim var * Kara gözlüm yaban ellerdeyim kurtar beni ölüme verme Kara gözlüm yaban ellerdeyim kurtar beni ölüme verme

Gönüllü Benim de hâlim içler acısı tutuldum hiç sorma Kopçası koptu bu aşkın meleğim gider son hızla * Durmaya niyetli değil kalbim tıpkı senin gibi Haylazım ve arsızım son günlerde * Aldı alacak canımı bu güzel yollarına serildiğim Kim derse aşk elinden öldüm ben gönüllü öleceğim