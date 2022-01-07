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7/24 Dinle Tanju Okan

Tanju Okan

Slow

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01

Öyle Sarhoş Olsam ki

02

Dostlarım

03

Kaderim

04

Hasret

05

Deli Gibi Sevdim

... KAPAT
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Albümler

Kadınım & Kime Ne Tanju Okan

Kaç Yıl Geçti Aradan-2 Tanju Okan

Best Of Bir Zamanlar Tanju Okan-2 Tanju Okan

Best Of Bir Zamanlar Tanju Okan Tanju Okan

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 Tanju Okan

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD4 Tanju Okan

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 Tanju Okan

Çalma Listeleri

Efsane Slow Şarkılar

Efsane Slow Şarkılar

Çiçekler Açmış | İlkbahar Müzikleri

Çiçekler Açmış | İlkbahar Müzikleri

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