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Tanju Okan
Tanju Okan
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01
Öyle Sarhoş Olsam ki
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Söz yazarı:
Güzin Gürman
Besteci:
Bülent Şençalar
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02
Dostlarım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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03
Kaderim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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04
Hasret
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bekir Sıtkı Erdoğan
Besteci:
G.Rolland
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05
Deli Gibi Sevdim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cengiz Tekin
Besteci:
Rıfat Sanlıer
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