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Tarihten İzler

Tarihten İzler

En Çok Dinlenen Tarihten İzler Şarkıları

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01

Göbeklitepe nasıl bulundu?

Tarihten İzler 01:37
02

Göbekli Tepe neden bu kadar önemli?

Tarihten İzler 02:06
03

Göbekli Tepe'nin dinler tarihi açısından önemi

Tarihten İzler 02:24
04

Anadolu'da ilk tapınak: Göbeklitepe

Tarihten İzler 03:32
05

El Hamra Sarayı girişindeki Hz. Fatma'nın Eli

Tarihten İzler 02:23

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