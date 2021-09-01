Petra'nın kurucusu olan Nebatilerin tarihi

Tarihten İzler

İslami kaynaklarda Irak ve Suriye olarak iki tür halinde bahsi geçen Nebatiler'le ilgili birbirinden çok farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan birincisi; Yabancılarlarla birlikte oturmaktan dolayı nesepleri karışıp dilleri karışan Nebatiler'in aslının Arap olması, ikincisi Sevad Nebatiler'i kökleri İrem'e dayanan Aramiler olması, üçüncüsü Dahhak'ın Irak'ta bir şehir kurup Nebatilerin buraya yerleşmiş olması ve son olarak Buhtunnasr Arap esirlerini Enbar'da toplayıp bundan dolayı da buraya Enbarü'l-Arab denilmiş ve Nebatiler'le karışmış olmasıdır...