Tarık Tüfekçi

Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Gitmelerin korkutmuyor artık Kokunu sök duvarlardan Bütün eşyalarını topla Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun Yalın ayak kaldı bir sevdam daha Kederin bana ders olsun Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Aşk tehlikeli bir oyundur Sevişmeler yetmez gönül almaya Her gittiğin yerde bir yarın kalmış Kendini bulmadan beni arama Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi Hem varlığın üşütür Hem yokluğun acıtır, gece nemi Sana kanmamak için Tekrar yanmamak için sakladım hislerimi