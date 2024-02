Saçlar sari ipekten gözleri var bi renkten Sen olda sevdalanma yakti beni yürekten * Oy desunler desunler o dilleri sevsunler Sanki ayun on dördi yavrum seni yesinler * Sevdalı gözlerinin aşığıyim aşıği Balli dudaklarunun ben olayun kaşiği * Oy desunler desunler o dilleri sevsunler Sanki ayun on dördi yavrum seni yesinler * Ben güzelden anlarum ben güzeli severum Ekmek arasi yapar ben seni yerum yerum * Oy desunler desunler o dilleri sevsunler Sanki ayun on dördi yavrum seni yesinler