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7/24 Dinle Salla Beni

Salla Beni Şarkı Sözleri

Tarık Tüfekçi Salla Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarık Tüfekçi Salla Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Salla Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarık Tüfekçi

Tarık Tüfekçi

Salla Beni

  • Kapıldım Sevdalığa

  • Salla Beni

  • Ah Vayları

  • Nazar Boncuğu

  • Tadı Yok

  • Emelim

  • Ah Dağlarım

  • Maçkalıyım

  • Çayır Biçerim

  • Ece

  • Kora Döndürdün

  • Nazar Boncuğu (Enstrümantal)

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